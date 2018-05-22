Косим от фитнеса: красивая фигура без тренажерного зала

Известный факт: тренировки поднимают тонус организма. Их эффективность зависит от правильно подобранных упражнений. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, нарастить красивые мышцы, развить выносливость и одновременно чувство ритма, то эта статья для вас!

Итак, представляю вашему вниманию великолепный универсальный дачный тренажер — триммер для покоса травы!

набор дачного спортсмена

Тренажер «Триммер дачный» позволяет:

тренировать косые мышцы живота, при этом выполняется упражнение на скручивание — прямой путь к осиной талии;тренировать мышцы спины, которые держат позвоночный столб, что даст вам возможность впоследствии неограниченно стоять в огороде в позе попой-к-верху;развивать мышцы предплечий, чтобы с легкостью жонглировать 10-литровыми лейками с водой, выдергивая их из бочки;давать хорошую нагрузку на ноги, перетаптываясь туда-сюда при покосе;развить чувство ритма, махая триммером как маятником, и ловкость, стараясь не отрезать электрический провод и подцепить траву пониже и побольше.

Интенсивность тренировки на триммере должна быть как можно более напряженной. Время тренировки следует ограничивать 10-15 минутами. Перерывы между подходами — 10 минут, если вы косите электрическим триммером (по инструкции к триммеру, ему надо дать остыть), либо по окончании бензина. Количество подходов определяется площадью газона.

Доказанный факт: сжигание жира продолжается сутки после тренировки. Но есть обязательное условие: вы должны хорошенько пропотеть, температура тела повыситься, а сердцебиение участиться. Поэтому одеваем на покос телогрейку, ушанку и валенки, а живот обматываем полиэтиленом, это защитит от насекомых и даст нужный термоэффект.

Например, у меня после того, как покосила, болит ВСЁ, отсюда я делаю вывод, что, во-первых, упражнения выполнены правильно и, во-вторых, косьба развивает все мышцы организма и даже мозг, потому что голова тоже болит.

Косим правильно

Ну а если вы далеки от сжигания жира и наращивания мышечной массы, то и для вас есть прекрасный вариант использования триммера как вибромассажера. Просто берёте триммер в руки, включаете и наслаждаетесь легким потрясыванием всего организма. Это разгоняет лимфу, выбивает глупости из кармы, расслабляет все мышцы и настраивает на позитивный дачный лад.

Если моя статья убедила вас заняться своей фигурой и дачным участком одновременно, то скорее приобретайте триммеры, сейчас сезон, и они разлетаются, как горячие пирожки в базарный день. Например, в ОБИ есть отличные триммеры как для леди, так и для джентельменов (главное, не перепутайте свою весовую категорию).