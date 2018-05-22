Смертельно опасно: что не так с украинским мясом

Животный белок необходим человеческому организму — это основной строительный материал, из которого состоят мышцы, внутренние органы, кровеносная, иммунная система, кожа, волосы, ногти и пр. Детям белок особенно важен — без него невозможен полноценный рост и развитие.

Приемлемый практически всеми продукт, который содержит этот жизненно важный компонент — мясо. Другие источники — рыбу, молочку — приемлет далеко не каждый.

Но как выяснилось, не все мясо полезно. Полученное в промышленных масштабах, то есть, мясо животных, выведенных на фермах и продаваемое в магазинах, причиняет больше вреда, чем пользы. Почему мясо в Украине может быть опасно для здоровья человека — в материале MEDOBOZ.

Делает инфекции непобедимыми

Животных на большинстве украинских ферм при выращивании «пичкают» антибиотиками. В частности, это делается для профилактики заболеваний питомцев и для их быстрого роста. Говорят, что пенициллин способствует увеличению массы животного и птицы на 30%.

Так выращивают кур, свиней, коров, баранов, а также индеек и кроликов. И вещество, которое регулярно вводится в организм питомцев ферм, накапливается в тканях, а затем успешно попадает к нам на стол.

При регулярном употреблении «заряженных» антибиотиками продуктов (ведь как говорилось, мясо нужно употреблять едва ли не ежедневно), организм человека постепенно «привыкает» к антибиотикам.

«То есть, в тот момент, когда подобные медикаменты действительно станут нужны для борьбы с опасными бактериальными инфекциями, они уже будут бессильными. В таком случае даже легкая пневмония может стать смертельно опасной, особенно если речь идет о ребенке», — говорит семейный врач Наталья Деменко.

И что самое страшное, в результате резистентности к антибиотикам к тяжелым последствиям может привести даже небольшой порез, полученный на природе.

Провоцирует рак и делает бесплодным

Помимо антибиотиков, разводчики животных на забой также используют гормоны. Эти вещества также применяются для ускоренного роста «подопечных» и увеличения их естественной массы.

«Животным вводят эстрадиол, тестостерон и прогестерон, идентичные человеческим. В организме людей они присоединяются к «местным сородичам», провоцируя серьезный гормональный сбой, поскольку органы и системы не всегда способны быстро уравновешивать внезапный гормональный «бунт», — объясняет врач.

В результате возникших сбоев могут развиваться онкологические процессы (в особенности, рак молочной железы и предстательной железы), а также нарушиться репродуктивная функция, развиться аллергия, в том числе и тяжелая ее форма. Кроме того, гормональные «пришельцы» во время беременности могут стать причиной развития патологий плода.

Страшные секреты супермаркетов

Красивое свежее мясо на полках супермаркетов часто бывает больше иллюзией для покупателей. А на самом деле содержать еще большую угрозу, чем просто антибиотики и гормоны.

«Часто на полках (в упаковках или на развес) лежит мясо далеко не первой свежести, — рассказал бывший сотрудник крупной сети супермаркетов Украины Александр (мужчина предпочел не разглашать свою фамилию). — Подпорченное мясо (а как вы понимаете, после поставки его не разметают в первый день, и ему приходится полежать) моют в растворе воды и уксуса (так уходит запах и появляется цвет «свежести», затем еще раз промывают чистой водой и снова отправляют на полки. Совсем «печальное» мясо (то, которое уже начало разлагаться) пускают на переработку — на фарш, затем на котлеты, в салаты и прочие продукты местной кулинарии. Словом, безотходное производство».

По словам Деменко, такие продукты, даже прошедшие термообработку, могут привести к отравлениям. В частности, после их употребления появляется слабость и боль в животе, диарея, тошнота или рвота, повышается температура и пр. Иногда для спасения пациентов приходится принимать реанимационные меры.

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