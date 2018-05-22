Как похудеть при очень плотном графике?

У человека с плотным рабочим графиком на счету каждая минута, многие думают, что не могут позволить себе правильное питание из-за отсутствия свободного времени. Многие увлекаются посещением заведений общепита и заказом еды на дом, не думая о калорийности и пользе того, что они едят. Обычно люди замечают, что их вес не в норме, только когда обычная одежда становится маленькой по размеру. Следить за своим весом может себе позволить даже человек с самым напряженным графиком, для этого нужно следовать простым рекомендациям.

Никогда не пропускайте завтрак

Это первое правило для похудения и поддержания нормального веса тела, завтрак необходим для активации работы пищеварительной системы. После долгих часов сна пищеварение и обменные процессы замедляются, завтрак настроит их на правильную работу. Многие люди пренебрегают завтраком, говоря себе, что у них нет времени, и в итоге за обедом они съедают гораздо больше, чем следовало бы, а затем испытывают тяжесть в желудке. Если у вас нет времени на приготовление завтрака с утра, то подготовьте его с вечера, съесть готовый завтрак займет не более нескольких минут.

Меньше сидите на месте

После рабочего дня, проведенного практически без движений, многие люди приходят домой и испытывают лишь одно желание — прилечь и отдохнуть. Малоподвижный отдых может казаться очень приятным, но он становится причиной появления лишнего веса и неспособности похудеть. Старайтесь больше времени проводить в движении, если на вечер запланирована тренировка, то приступайте к ней сразу же после возвращения домой, чем больше времени пройдет с момента возвращение, тем меньше будет желание заниматься спортом.

Берите еду с собой

Потеря лишнего веса зависит не только от тренировок, но и от правильного своевременного питания. Для того, чтобы не испытывать соблазна заказать вредную калорийную пищу, берите еду с собой на работу в контейнерах. Таким образом вы будете видеть, сколько съедаете, объективно оценивать калорийность своего рациона, употреблять только полезные продукты.

Лучший прием пищи — это нежирное мясо и медленные углеводы, в питании обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты.

Выберите ближайший тренажерный зал Если не тратить много времени на дорого, то несколько тренировок в неделю не отнимут много времени. При условии того, что тренажерный зал будет располагаться рядом с работой, в него можно будет ходить даже на обеденном перерыве. Но даже посещение тренажерного зала не оправдывает малоподвижность в течение рабочего дня, заведите за привычку подниматься и спускаться по лестницам без использования лифта, а также вставать и двигаться спустя каждый час неподвижного сидения на месте.

Минимизируйте употребление алкоголя

В жизни может возникнуть много обстоятельств, при которых вы не сможете отказать себе в употреблении алкоголя. Если ситуация вынуждает, то можно не отказываться от алкоголя полностью, но ограничить его употребление одним бокалом. Выбирайте напитки с относительно невысоким содержанием калорий, которые вы сможете неторопливо пить в течение долгого времени, к примеру, белое и красное вино, при умеренном употреблении эти алкогольные напитки не принесут вреда.

Мыслите практично

Для того, чтобы худеть, не нужно иметь много свободного времени, потребуется лишь изменить несколько привычек на полезные. В этих коротких простых советах содержится вся информация, которая потребуется для похудения человеку с очень загруженным графиком. Сделайте данные рекомендации своими жизненными принципами, тогда вы сможете быть уверенным, что все делаете правильно, и результат не заставит себя ждать.

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