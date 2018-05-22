Открыта неожиданная бытовая причина ожирения

Оказывается, слишком частые уборки в квартире могут негативно повлиять на физическую форму человека. Ученые заявили, что компоненты моющих средств провоцируют ожирение. Согласно новому исследованию португальских ученых из университетов Авейро и Байра Интериор, химическое вещество «обезоген», очень популярное у производителей разных бытовых средств, — заставляет тело человека увеличивать количество жировой ткани и набирать вес.

«Накопление этого элемента в организме приводит к нарушению переработки жиров и их отложению в теле человека, следствием чего является ожирение», — констатировали исследователи.

Научные специалисты отметили, что обезоген используется в производстве бытового пластика, входит в состав посуды с антипригарным покрытием, косметики, средств для поддержания чистоты. По их мнению, для поддержания порядка в доме лучше использовать натуральные средства и обычную воду — применение бытовой химии для уборки необходимо свести к минимуму. Врачи склоняются к тому, что безопасных для здоровья моющих средств из серии бытовой химии не бывает — в подавляющем большинстве эти средства содержат слишком большое количество химических соединений, которыми наполняется воздух в помещении после их использования.

«Основными вредными компонентами моющих средств являются три составляющие. Первый — это хлорсодержащие вещества. Второй — ПАВы, поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты», — сказал в связи с этим в интервью ТСН торакальный хирург Юрий Межибовский.