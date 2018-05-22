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Волшебный «вакуум». Тренер о том, как сделать талию тонкой, а живот плоским
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Волшебный «вакуум». Тренер о том, как сделать талию тонкой, а живот плоским 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Это упражнение словно создано для того, чтобы делать силуэты людей красивыми. Хотя его авторы об этом вряд ли задумывались. О «вакууме», который бодибилдеры позаимствовали у йогов, STAV.AIF.RU рассказала финтес-тренер Регина Тимченко (Ставрополь).
Йоги и Шварценеггер
«Это упражнение помогает подтянуть мышцы живота, не потея при этом часами в зале, — говорит фитнес-тренер. — У того, кто регулярно и правильно его выполняет, образуется прочный мышечный корсет, талия становится тоньше. Нормализуется кровообращение в органах брюшной полости и малого таза. Работают все мышцы: прямые, косые, и самое главное — поперечная, которая, как правило, не сильно задействована всё остальное время. Именно поперечная мышца «держит» внутренние органы, когда она растянута, живот выпирает даже у худеньких девушек».
До середины прошлого века упражнение было известно лишь в узких кругах. Йоги эту дыхательную практику называли «уддияна бандха», что в переводе означает «брюшной замок».
В 60-х эффективность «уддияны бандхи» оценили бодибилдеры. Правда, в их среде упражнение прописалось под новым именем — «вакуум». Строителям своего тела оно помогало добиваться осиной талии и V-образных силуэтов, что хорошо заметно на фото с конкурсов тех лет.
Одним из самых известных поклонников «вакуума» был Арнольд Шварценеггер. Благодаря ему упражнение стало популярным и за пределами бодибилдерской среды.
Не ешь и не дыши
«Сегодняшняя популярность «вакуума» объясняется ещё и тем, что его можно выполнять дома, это занимает совсем немного времени и не требует никакого дополнительного инвентаря, — поясняет Регина. — У людей с диастазом — растяжением белой линии живота вообще нет альтернатив. Им нельзя качать пресс привычными способами, тужиться. Это может привести к ещё большему растяжению. Для них «вакуум» — единственный способ привести мышцы живота в тонус».
Белая линия — сухожилие, расположенное по центру живота и сводящее вместе прямые мышцы справа и слева. Её растяжение — диастаз — возникает при беременности или ожирении. В некоторых случаях после родов белая линия остаётся растянутой и живот продолжает «висеть». А корсет, который образуется поперечной мышцей, укреплённой «вакуумом», его подтягивает и удерживает.
Специалисты рекомендуют выполнять упражнение утром натощак. Начать можно с 3 повторений и постепенно довести до 10.
Стопы параллельно, на ширине таза. Ладони упираются середину бедра, пальцами развёрнуты внутрь. Корпус при этом автоматически слегка наклоняется вперёд. Задержите дыхание, втяните живот, «прижав» пупок к позвоночнику и стараясь «спрятать» живот под рёбра. Ни в коем случае не тужьтесь!Через 10 секунд расслабьте мышцы живота, и только после этого выдыхайте.
Публикация от Regina Timchenko FITNESS (@_rejinald_) 3 Апр 2018 в 2:54 PDT  При правильном выполнении и соблюдении рекомендаций по питанию «вакуум» не только помогает быстро добиться заметного эстетического эффекта, но и оздоравливает.
Однако, даже у такого, казалось бы, простого и безобидного упражнения есть противопоказания (беременность, язва, проблемы с сердцем и др.). Это необходимо учитывать.
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