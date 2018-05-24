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Чудесное спасение кролика из лап кошки завершилось гибелью в когтях совы
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Чудесное спасение кролика из лап кошки завершилось гибелью в когтях совы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американец, вооружившись камерой, 22 мая снял на видео результат удачной охоты своей кошки на кролика. В какой-то момент усатая хищница отвлеклась, и кролик смог убежать, однако, его свобода длилась считанные секунды: с дерева спикировала сова, схватила грызуна и улетела обедать.
Сейчас это видео стремительно набирает популярность в социальных сетях, пользователи которых вспоминают крылатые выражения из разных стран, подходящие к истории про кролика. Оказалось, что таких немало, к примеру, русское «из огня да в полымя», английское «от плохого к худшему» и римское «бездна бездну призывает».
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