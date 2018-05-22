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К чему ведет кровосмешение
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К чему ведет кровосмешение 

Рамблер 1 час назад
У некоторых народов на планете до сих пор в ходу родственные браки. Когда такие союзы были обычным делом, особенно в среде монарших особ, которые не стремились вступать в брак с представителями низших сословий. Между тем, кровосмесительные браки несут огромную опасность: у родителей, состоящих в близком родстве, очень часто рождаются дети с врождёнными аномалиями. И примеров тому масса.
1. В прошлом веке много говорили о клане Кингстонов. Эта семья входила в секту мормонов, где близкородственные браки поощряются. У многих новорождённых стала проявляться наследственная черта — отсутствие ногтей.
2. Есть мнение, что альбинизм и карликовость — тоже следствия близкородственной связи.
3. Родители с общими генами могут наделить своего малыша микроцефалией — недоразвитостью головного мозга и костей черепа, ведущей к неврологическим недугам и умственной отсталости.
4. Гемофилия — наследственное заболевание, связанное с нарушением свёртываемости крови. Одна из причин возникновения этого заболевания — многочисленные родственные связи.
Женский форум
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