Нервным женщинам рекомендовали лечиться шампанским

Ученые рекомендуют женщинам пить шампанское каждый день, чтобы предотвратить возрастные изменения.
Согласно последним исследованием, шампанское может защитить организм и снизить риск возрастных нейрофизиологических заболеваний. А кроме того оно стимулирует работу мозга. При этом рекомендуется употреблять не более 100 мл в день.
Мы нашли еще несколько причин пить игристое вино:
1. Не вредит фигуре
В одном бокале шампанского содержится всего 95 калорий. Только выбирайте брют.
2. Предотвращает деменцию
Британские учены сообщают, что три бокала шампанского в неделю улучшают состояние мозга, регулируют его деятельность и помогают снизить риск старческой деменции и потери памяти.
3. Улучшает кожу
Виноград содержит антиоксидантные вещества, которые сохраняются в вине и помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение.
4. Помогает сердцу
Как и любое вино, шампанское улучшает работу сердечно-сосудистой системы, если им не злоупотреблять.
5. Поможет меньше пить
Дело в том, что пузырьки газа, которые содержатся в шампанском, ускоряют опьянения, а значит, чтобы расслабиться и развеселиться, выпить нужно немного.