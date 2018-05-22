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Нервным женщинам рекомендовали лечиться шампанским
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Шампанское может помочь нервным женщинам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "В гостях у Элис"
Ученые рекомендуют женщинам пить шампанское каждый день, чтобы предотвратить возрастные изменения.
Согласно последним исследованием, шампанское может защитить организм и снизить риск возрастных нейрофизиологических заболеваний. А кроме того оно стимулирует работу мозга. При этом рекомендуется употреблять не более 100 мл в день.
Мы нашли еще несколько причин пить игристое вино:

1. Не вредит фигуре

В одном бокале шампанского содержится всего 95 калорий. Только выбирайте брют.

2. Предотвращает деменцию

Британские учены сообщают, что три бокала шампанского в неделю улучшают состояние мозга, регулируют его деятельность и помогают снизить риск старческой деменции и потери памяти.

3. Улучшает кожу

Виноград содержит антиоксидантные вещества, которые сохраняются в вине и помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение.

4. Помогает сердцу

Как и любое вино, шампанское улучшает работу сердечно-сосудистой системы, если им не злоупотреблять.

5. Поможет меньше пить

Дело в том, что пузырьки газа, которые содержатся в шампанском, ускоряют опьянения, а значит, чтобы расслабиться и развеселиться, выпить нужно немного.
Женский форум3
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