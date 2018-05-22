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О чём говорят ваши руки
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О чём говорят ваши руки 

Рамблер 1 час назад
Хиромантия появилась ещё в древности. Хироманты считают, что по линиям на ладони можно узнать о чертах характера человека, событиях в его жизни, проблемах со здоровьем. Впрочем, можно и не ходить за предсказаниями к гадалке, достаточно изучить свои руки и сделать выводы.
1. О состоянии здоровья расскажут две линии: линия жизни и линия здоровья. Последняя идёт от мизинца к кисти руки. Нечёткая или малозаметная линия здоровья — хороший знак: чем хуже её видно, тем лучше иммунитет. А вот с линией жизни всё обстоит ровно наоборот: чем она заметнее, тем организм выносливее.
2. Линия сердца раскроет секреты взаимоотношений с другими людьми. Она проходит горизонтально в верхней части ладони. Длинная линия говорит о том, что человек серьёзно относится к близким, а раздвоенная в начале показывает, что человек всегда готов прийти на помощь.
3. Линия ума демонстрирует степень развитости интеллекта. Чем она длиннее, тем масштабнее мыслит человек. Если линия ума пересекает ладонь полностью вплоть до ребра говорит о проницательности, а разветвление на конце — указание на креативность.
Женский форум
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