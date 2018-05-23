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Жирные продукты помогают сбросить вес
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Жирные продукты помогают сбросить вес 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Жирные продукты эффективно способствуют снижению веса, заявили диетологи на страницах журнала Clutch и назвали лучшие источники жиров, которые реально помогают сделать фигуру стройнее.
Авокадо. Самый жирный растительный продукт в мире, таковым его делает высокое содержание олеиновой кислоты. Его употребление способствует снижению уровня холестерина в организме и помогает стабилизировать содержание глюкозы в крови, авокадо позволяет долго чувствовать себя сытым.
Яйца. Также обладают высокой степенью насыщения. Содержащееся в яйцах вещество холин активизирует переработку жира в организме.
Оливковое масло. За счет содержания омега-9 снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.
Орехи. Быстро и на долгое время подавляют чувство голода благодаря тому, что присутствующая в орехах линоленовая кислота улучшает обменные процессы в организме и уравновешивает гормональный фон. Главное, не употреблять орехи в сахаре и шоколаде.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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