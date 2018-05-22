Как уменьшить ноги: советы и рекомендации

Многие женщины хотят, чтобы их ноги были более женственными и аккуратными. Поэтому они делают все, чтобы уменьшить их. МедикФорум собрал советы по изменению ног.

Что делать, если стопа слишком большая

Скажем сразу, человеческую стопу уменьшить невозможно. Да и никакой необходимости в этом нет. Современная промышленность выпускает обувь всех размеров от мала и до велика, поэтому гораздо проще найти подходящую обувь, чем подвергать себя сложной и ненужной операции. Если вам не нравится, как выглядят ваши стопы, вы находите их большими и непривлекательными, то старайтесь выбирать такие фасоны обуви, которые визуально уменьшат вашу ногу. Избегайте очень высоких каблуков, но и тапочки вовсе без них будут смотреться на ваших ногах лыжами. Выбирайте классические модели обуви со средним каблучком, и проблема ваша будет решена.

Как снять отеки с ног Однако, и нормального размера стопы могут выглядеть огромными из-за отложившихся на них отеков. В этом случае нужно бороться с причиной отеков, а не с их следствием. Обратитесь к врачу, отеки могут быть обусловлены проблемами с почками или сердечно-сосудистой системой. Кратковременные отеки, возникшие, например, из-за жаркой погоды, можно устранить приемом легкого мочегонного средства. Но не прекращайте ни в коем случае пить. Организм, испытывающий жажду, запасает еще больше воды, только усугубляя отеки.

Что делать с объемом бедер

Но чаще всего девушкам не нравится объем их бедер. В этом случае уменьшить ноги поможет общее похудение организма. Не нужно садиться на какую-нибудь новомодную крэш-диету. Пересмотрите свое питание, ешьте больше овощей, нежирного мяса, рыбы, сократите потребление сладостей и продуктов из белой муки или вовсе исключите из своего рациона. Но одной диетой вы ничего не добьетесь. Обязательно начинайте заниматься спортом. Причем спорт вам нужен не абы какой. Силовые упражнения на ноги может и сгонят какую-то часть жира, но за счет накачавшихся мышц ваши бедра могут стать еще мощнее и больше. Лучше посмотрите в сторону йоги, упражнений на растяжку или бодифлекса. Занимаясь от 15 до 30 минут ежедневно, уже через пару недель вы начнете замечать результат. Бодифлекс очень способствует уменьшению объемов, и ноги ваши он уменьшит быстро и без особого труда. Ранее эксперты рассказали, как уменьшить вред каблуков.