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Борьба с веснушками: как их победить?
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Борьба с веснушками: как их победить? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
У некоторых людей веснушки на лице в области носа и лба круглогодично, у кого-то проявляются в весенний период. Не редко можно встретить людей с пигментацией и веснушками по всему телу, особенно на спине, руках и груди. В детстве нам говорили, что «конопатых» деток любит солнышко, и отчасти это так. МедикФорум собрал советы по борьбе с этим дефектом.
Причина появление веснушек
Веснушки и пигментные пятна появляются от солнечного воздействия на кожу, эдакий особенный загар. Причиной возникновения которого, является малое количество меланина в коже и неравномерное его распределение в коже. Виной этому — генетическая предрасположенность или же неправильный уход за кожей (к примеру, неоднократно обгоревшая коже более склонна к возникновению веснушек или пигментных пятен). Веснушки более всего характерны для светловолосых людей — блондинов (ок) и рыжеволосых. Кто-то находит в веснушках что-то забавное, но чаще всего обладательницы пятнышек на коже стараются избавиться от них. Необходимо знать о том важном моменте, что появление веснушек говорит о том, что кожа требует внимания и особой защиты от солнечных лучей.
Какие же меры предпринять в борьбе с веснушками?
Если на коже есть, появились или появляются веснушки, использование солнцезащитных кремов обязательно. Степень защиты должны быть не мене 25 SPF. Сейчас многие косметические компании, производящие средства по уходу за кожей, выпускают увлажняющие, питательные и тональные крема с солнцезащитным фактором. Степень защиты от ультрафиолетовых лучей в обычных кремах обычно меньше чем 25 SPF, но это не достаточная (для чувствительной с солнечным лучам кожи) защита. Чтобы избавиться от пятнышек на коже существует множество способов и рецептов — как народных, так и современных. Самыми простыми народными средствами являются использование сока лимона, свежего огурца, одуванчиков, кислой капусты, кислого молока и петрушки. Маски из этих продуктов нужно наносить на 15-20 минут на очищенную кожу, а затем смывать. Также можно делать раствор из 3-х процентного раствора перекиси водорода и пивных дрожжей или воды, и протирать им необходимые участки. Сегодня так же есть множество уже готовых отбеливающих средств, с добавлением фруктовых кислот или перекиси водорода, которые можно приобрести в аптеке или в магазине. Ранее ученые рассказали, почему борьба с эмоциями опасна.
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