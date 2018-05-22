Давление у беременных: низкое, высокое и вариант нормы

Артериальное давление и беременность

Но прежде — немного теории. Тонометр отражает нам силу давления циркулирующей в организме крови на стенки сосудов. Два показателя — систола и диастола — это сила давления в моменты максимального сокращения сердца и его расслабления соответственно. Повлиять на показатель АД могут самые разные факторы — физические нагрузки, стресс, еда, кофе или сладкое, лекарства и даже время суток, поэтому давление — величина крайне непостоянная.

В первой половине беременности под влиянием гормона прогестерона, который расслабляет сосуды, нагрузка крови на их стенки падает, показатели давления будущей мамы становятся ниже обычных примерно на 5-15 мм ртутного столба. Вместе с животиком растет и сила давления крови на сосуды, возрастает нагрузка на сердце, объем крови в организме, и повышается артериальное давление. Но с учетом того, что в течение нескольких месяцев показатели были пониженными, АД возвращается примерно к тем же цифрам, что были у женщины до беременности.

Замеряя артериальное давление по сотне раз за все девять месяцев, врачи отслеживают риски возникновения гестоза — серьезного осложнения беременности. Показатели артериального давления — один из немногих признаков, по которым можно вычислить гестоз, как только тот начал развиваться. Повышенное давление, отеки рук и ног, а также содержание белка в моче сигналят о том, что в организме что-то пошло не так. Получается, что артериальное давление, как лакмусовая бумажка, отражает многие изменения внутри тела беременной женщины. Хуже всего, когда оно повышено — давление крови изнашивает сосуды, а это уже сказывается на кровоснабжении сосудов плаценты, поступлении кислорода плоду и темпах развития малыша.

Когда давление повышено

Источник фото: shutterstock.com Если кровь слишком сильно давит на стенки сосудов и изнашивает их, развивается фетоплацентарная недостаточность, то есть нарушение кровоснабжения между мамой и плодом. Малышу не будет хватать питательных веществ и кислорода, что существенно замедлит его развитие. Высокое давление может также привести к отслойке плаценты, эклампсии (судорогам в мышцах по всему телу) и даже стать причиной угрозы прерывания беременности.

Низкие показатели тонометра — меньше 110/70 — говорят об артериальной гипотонии, а высокие — больше 140/90 — о гипертонии. Впрочем, норма артериального давления у беременных женщин — от 90/60 до 140/90, так как слишком велика роль индивидуальных особенностей каждой будущей мамы. То есть, к примеру, показатели «100 на 60», «90 на 60» и «130 на 80» еще вписывается в рамки нормы, а вот если тонометр показывает давление «90 на 50», стоит срочно обратиться к врачу.

Признаки высокого давления во время беременности

Источник фото: shutterstock.com Женщине в положении просто необходимо постоянно прислушиваться к своему организму и отслеживать малейшие изменения, и артериальное давление — не исключение. Еще в самом начале беременности стоит приобрести домашний электронный тонометр и минимум дважды в день — утром и вечером — делать замеры. Если такой возможности нет, стоит анализировать свое состояние. Боли в голове, тошнота, нарушение зрения, красные пятна на лице и груди, головокружение — признаки того, что давление повышено, и нужно обратиться в женскую консультацию или к терапевту.

Снизить давление можно с помощью лекарственных препаратов. Таблетки от давления должен рекомендовать только квалифицированный специалист, часто работающий с беременными женщинами. Результат будет, если в точности соблюдать дозировку и частоту приема, которую опять-таки сможет порекомендовать доктор. Поспособствуют снижению давления также немедикаментозные методы: употребление клюквенного морса, сока свеклы или тыквы, овощного салата с капустой, морковью и сырой свеклой. Тонизирующие продукты вроде черного или зеленого чаев, кофе и шоколада, наоборот, способствуют повышению давления, поэтому их стоит исключить, причем не только в моменты проблем со здоровьем, но и вообще, как рекомендуют медики, на весь период ожидания малыша. Стабилизироваться артериальное давление может также после прогулки на улице или прохладного расслабляющего душа.

Правила замера давления

Надеть манжету тонометра и нажать кнопку на приборе недостаточно, чтобы верно замерить артериальное давление. Врачи придерживаются ряда правил, которыми следует пользоваться и при домашних замерах с помощью электронного прибора:

Замерять давление следует в полном покое, в положении сидя и желательно как на правом, так и на левой руках. Манжета тонометра должна находиться примерно на уровне сердца женщины. Желательно исключить физические нагрузки примерно за час до измерений, и провести в спокойном состоянии как минимум пять минут. Во время работы прибора необходимо расслабиться, расправить ноги и руки, откинуться на спинку стула или кресла. Первые замеры могут быть завышены, поэтому для достоверности стоит воспользоваться прибором еще раз.

Как и во многих других вопросах, в отношении артериального давления врачи советуют заниматься профилактикой его повышенных показателей. Для беременных это — полноценный сон, отдых после обеда, психологическое спокойствие, прогулки на улице и посильные будущей маме упражнения, а также умеренный рацион и контроль набора веса.

Отклонения показателей давления от нормы — повод для пристального внимания медиков. Беременную пациентку могут госпитализировать на любом сроке. А женщин, которым диагноз «гипертония» был поставлен еще до беременности, кладут «на сохранение» как минимум трижды: в первом триместре для анализа возможностей выносить беременность, на сроке 28-32 недели, так как в это время происходит максимальное увеличение крови в организме, и после 38 недель для определения, как пациентка будет рожать. Будущие мамы с проблемами АД зачастую рожают в отделении патологии беременных или специализированных роддомах, где им могут оказать помощь опытные кардиологи.