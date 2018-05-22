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4 симптома того, что вы пьете слишком много воды
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4 симптома того, что вы пьете слишком много воды 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нам все время твердят: пейте как можно больше воды. И, надо сказать, внушения проходят более чем успешно: страшилки про обезвоживание организма и замедление метаболизма делают своё благородное дело — теперь мы боимся даже подумать о том, чтобы выйти из дома без двухлитровой бутылки. Впрочем, как и во всех вопросах, связанных со здоровьем, здесь очень важно не превратиться в сумасшедшего фанатика — иначе хорошая привычка рискует серьезно навредить здоровью. Воды тоже может быть слишком много, и на такой переизбыток может указывать целый ряд разных признаков.
У вас периодически возникают сильные головные боли. Когда вы пьете стакан за стаканом, концентрация соли в организме уменьшается, и в результате хотите верьте, хотите нет, мозг начинает увеличиваться в размерах и давить на лоб. Звучит просто ужасно, понимаем — но проще не объяснишь.
У вас случаются судороги: все из-за истощения запасов соли и низкого уровня электролитов.
Вы увеличиваетесь в объемах — а самое ужасное, что отек не проходит. Попробуйте сократить количество жидкости: результат не заставит себя долго ждать.
Вы чувствуете постоянную усталость. А все потому, что вашим почкам приходится работать невероятно активно — а это, в свою очередь, провоцирует гормональный дисбаланс и, как следствие, плохое настроение и повышенную утомляемость. Может, стоит отказаться от привычки бежать к кулеру без надобности?
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