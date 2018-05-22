Обычные вещи, убивающие молодость и красоту

Мы привыкли считать дом своей крепостью, где все работает на нас. Однако порой угроза может скрываться в вещах, на которые мы даже не обращаем внимания, пока они портят нашу молодость и красоту.

Окно

Ученые смогли доказать наличие связи между преждевременным старением и загрязнением воздуха, однако дело не всегда только в промышленных объектах. Автострады, соседи с пристрастием к курению, пыль — все это непосредственным образом влияет на нашу молодость. Поэтому если вблизи вашего места жительства имеется один из факторов загрязнения, проветривание посредством окна станет не лучшим вариантом.

Унитаз

Все мы знаем, что после уборной следует вымыть руки, однако мало кто осведомлен, что существуют правила, которых стоит придерживаться при смыве. Если после нажатия кнопки крышка унитаза поднята, все болезнетворные микроорганизмы фактически оседают на коже, стенах комнаты и одежде.

В современном мире гигиене уделяется много внимания, но использование мыла на ежедневной основе может серьезно вредить коже, разрушая ее защитный барьер. Именно он защищает человека от бактерий, а также помогает сохранять молодость. Эксперты призывают отказаться от водных процедур с применением очищающих средств, если речь идет о каждодневном использовании.

Кондиционер

Во время работы данный прибор уменьшает в помещении относительную влажность, что может приводить к сухости кожи и последующему ее шелушению. Даже если вы все же используете кондиционер, важно не забывать об освежителе воздуха и увлажняющих кремах.

Бюстгальтер

Бытует мнение, что бюстгальтер помогает противодействовать гравитации и дольше сохранять упругость груди. Однако наукой это не доказано, при этом некоторые исследования показали, что частое ношение указанного предмета одежды ослабляет мышцы груди. Поэтому женщинам лучше не надевать бюстгальтер без наличия такой необходимости.

Подушки

Чаще всего, по причине цены и удобства, люди останавливают выбор на льняном или хлопковом белье для постели. Однако плотный хлопок в состоянии заметно увеличить число заломов на коже, которые со временем трансформируются в морщины. Кроме того, указанные материалы способствуют размножению бактерий. Более удачным выбором станет шелк.

Мясные продукты

Речь идет о переработанных их видах, например, различных колбасах и сосисках. Чаще всего в своем составе они имеют достаточно вредные добавки, в числе которых сульфиты и фосфор. Указанные химические соединения ускоряют процесс старения, а также ухудшают состояние кожи.