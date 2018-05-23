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Овощи и фрукты могут оказаться бесполезными для похудения
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Овощи и фрукты могут оказаться бесполезными для похудения 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследователи выяснили, что включение в рацион большого количества овощей и фруктов далеко не всегда помогает снизить имеющийся у человека лишний вес. В США, где очень остро стоит проблема массового ожирения, многие диетологи рекомендуют включать в рацион питания большое количество фруктов и овощей, мотивируют такую рекомендацию тем, что эти продукты низкокалорийные и в большом количестве они смогут вытеснить вредную и калорийную еду. Но исследователи Алабамского университета выяснили, что фруктово-овощная диета может совершенно не помочь в борьбе с избыточным весом. Ученые сравнили результативность рациона, содержащего минимальное количество жира, но при этом насыщенного овощами и фруктами с результатами, связанными с использованием средиземноморской диеты. Оказалось, что средиземноморская диета работала в плане позитивного влияния на организм лучше, хотя она и содержала в себе достаточное количество оливкового масла, а также предусматривала употребление рыбы и мяса.
«30% сердечников, которые придерживались средиземноморской диеты, стали реже переживать сердечные приступы, чем те, кто строго придерживался фруктово-овощной диеты и употреблял лишь минимум жиров», — отметили исследователи.
По их мнению, превосходящая эффективность рациона, допускающего употребление жиров, а также макаронных изделий, убедительно доказывает, что для здорового и активного функционирования организма важно не ограниченное, а разнообразное питание, для которого характерен суммарный эффект микроэлементов. Но также ученые отмечают, что при этом важно наличие достаточно высокого уровня физической активности.
«Никакие дозы овощей с фруктами без определенных физических нагрузок, а также нормального распорядка дня не помогут избавиться от лишнего веса. Подход должен быть обязательно комплексным: более здоровым должно быть и питание, и образ жизни», — отметили эксперты.
Ранее МедикФорум писал о том, что ученые видят в употреблении мяса серьезный фактор сокращения жизни у современных людей.
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