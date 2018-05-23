11 причин хорошенько выспаться

Сколько нужно спать, чтобы выспаться? Исследователи опросили больше 17 тысяч студентов из 24 стран, которые обучаются в одном из самых престижных учебных заведений мира — Королевском Университете в Канаде. Шестьдесят три процента учащихся ответили, что они спят от семи до восьми часов. И это правильно!

«8 часов — это норма, которую каждый человек должен проводить в постели, — рассказывает исследователь, президент Канадского Общества Сна — Хелен Драйвер. — Если вы высыпаетесь, чувствуете себя отдохнувшими, вы можете бодрствовать в течение всего дня». Но не только!

Вдобавок вы получаете много бонусов — для здоровья, фигуры, благополучия и карьеры. Обо всем по порядку!

1. Крепкий сон говорит «нет» инсульту

С медицинской точки зрения сон играет важнейшую роль в профилактике заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Когда вы спите, ваше кровяное давление существенно падает, что уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Одновременно купируется гормон стресса — кортизол. Так хороший сон помогает снизить риск инсультов, сердечных заболеваний и гипертонии.

2. Слишком мало сна — одна из причин ожирения

Хроническое недосыпание или плохое качество ночного отдыха ученые связывают с ожирением. Появляется все больше исследований, что сон влияет на гормоны, которые регулируют чувство голода. Кроме того, сон играет важную роль в регуляции инсулина, поэтому дефицит времени, проведенного в постели, увеличивает риски заболеть диабетом.

На заметку!

У людей, которые высыпаются, более быстрый обмен веществ, они бодры и активны, выбирают менее вредную еду. Все это создает хорошие условия для потери веса. Кроме того, ученые связывают полноценный сон с уменьшением жира на животе и в области лица. Высыпайтесь и вы начнете худеть!

3. Расстройства сна связаны с раком молочной железы

Существуют исследования, которые указывают на связь между дефицитом сна и повышенным риском рака молочной железы. Ученые заявляют, что качество и продолжительность ночного отдыха тесно связаны и со многими другими серьезными заболеваниями!

4. Кто дольше спит — лучше водит машину

В среднем, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в мире происходит из-за сонливости водителя или его засыпания за рулем. Только в США в год это провидит к гибели больше ста тысяч человек. В России подобная статистика пока не ведется, но ясно одно: садиться за руль после бессонной ночи так же опасно, как кататься по улицам оживленного города в нетрезвом состоянии.

5. Сон улучшает качество интимной жизни

Опросы, проведенные Национальным фондом сна, США, показали, что 26% людей признают, что их интимная жизнь могла бы быть лучше, если бы они меньше уставали и больше спали. Существуют и научные доказательства, что расстройства сна у мужчин связаны со снижением уровня гормона тестостерона, который в ответе за мужское здоровье, в том числе, выносливость в постели.

А вы знали?

Для здоровья полезен не только ночной отдых! Ученые попросили студентов Колледжа Хендрикс в штате Арканзас, США, спать на два часа больше, устраивая сиесту в середине дня. Спустя три недели были сделаны выводы, что студенты, которые спали дополнительные два часа в день, сжигали на 300 калорий больше, чем те, которые бодрствовали!

6. Ночной отдых отвечает за настроение

Высыпание гарантирует солнечное настроение в течение всего дня! Вы, вероятно, замечали, что когда вы не выспались, жизнь кажется в сером цвете. Вы склонны больше капризничать и предъявлять претензии.

Джоди Минделл, доктор философии, профессор психологии в Университете св. Иосифа в Филадельфии, автор книг о нарушениях сна Отсутствие достаточного количества сна влияет на эмоциональную сферу. Когда вы переутомлены, вы скорее отступите под напором босса, можете неожиданно разрыдаться или начать безудержно смеяться. Кроме того, вы больше склонны к бытовому травматизму. В сонном состоянии легко оступиться и упасть с лестницы или порезаться, нарезая овощи. Такие бытовые «аварии» могут иметь серьезные последствия.

7. Часы в постели увеличивают производительность

Исследования NASA под руководством доктора Сары Медник показали, что дневная сиеста увеличивают производительность труда. Если человек сделает перерыв в работе не менее чем на 26 минут, чтобы провести его под уютным одеялом, производительность его работы увеличится на 34%. Но это еще не все!

Другие исследования показывают, что отдохнувший мозг более креативен и легко находит решение проблемы, которая еще недавно казалась трудной и нерешимой.

8. Сон влияет на воспоминания

Если в последнее время человек стал путаться в фактах и его преследуют ложные воспоминания, в этом может быть виноват дефицит сна. Исследования показали, что пока мы спим, мозг обрабатывает информацию, которую получил в течение дня. Если вы мало спите, воспоминания могут сохраниться неправильно или даже быть утеряны.

В нескольких экспериментах людей попросили посмотреть ряд слов, после чего проверили, сколько их них они запомнили. Люди, которые не спали перед проверкой, были более склонны «помнить» те слова, которые на самом деле они не видели раньше.

9. Полноценный отдых = крепкий иммунитет

Может ли сон предотвратить простуду и грипп? Над этим вопросом сейчас ломают голову ученые. Предварительные эксперименты показали, что люди, которые проводили в постели 7 часов сна и меньше, в три раза чаще болели простудой и гриппом в сравнении с теми, кто получал не менее 8 часов сна.

А вы знали?

Исследования показали, что дефицит сна после вакцинации снижает эффективность вакцины против гриппа на целых 50%.

Джон Парк, доктор медицинских наук, пульмонолог Клиники Майо

Мы знаем, что ответ иммунной системы подавляется при дефиците сна. Мы производим меньше антител к определенным вакцинам, когда мы не выспались. Организму требуется больше времени, чтобы отреагировать на прививку. Поэтому если вы подвержены воздействию вируса гриппа, лучшее, что вы можете сделать — хорошенько выспаться после вакцинации.

10. Продолжительность сна влияет на скорость реакции

Полноценный ночной отдых помогает работать быстрее и показывать выдающийся результат. Исследования, проведенные среди баскетболистов, показали, что те спортсмены, которые высыпались, демонстрировали лучшую скорость, точность и время реакции.

А исследования среди 2800 женщин связали замедление скорости ходьбы и большие трудности при выполнении самостоятельной работы с дефицитом сна. В то время как полноценный ночной отдых улучшает показатели физической работоспособности!

11. Сон делает нас прекраснее и продлевает жизнь

Во время сна в организме человека вырабатываются гормоны, которые необходимы для здоровья кожи и общего благополучия. Вот почему бессонная ночь сразу же отражается на лице. У детей дефицит сна может даже спровоцировать проблемы с ростом!

Если вы хотите отлично выглядеть и жить долго, не забывайте о том, что лучшее «лекарство от старости» и «эликсир молодости» — это 8 часов сна!

Сладких вам сновидений!