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Ученые назвали доступный продукт, снижающий риск преждевременной смерти
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Ученые назвали доступный продукт, снижающий риск преждевременной смерти 

Свободная пресса 2 часа назад
Регулярное употребление в пищу куриных яиц снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли британские и китайские ученые.
Как сообщает ScienceDaily, участниками исследования стали 416 тысяч жителей «поднебесной» в возрасте 30-79 лет. На протяжении четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали состояние их здоровья.
За девять лет наблюдений медики зарегистрировали около 84 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых около 10 тысяч закончились летальным исходом. Изучив статистику, ученые выяснили, что те, кто съедал не менее пяти яиц в неделю, на 28 процентов реже умирали от геморрагического инсульта и на 18 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел не более двух яиц в неделю. Кроме того, любители омлета и яичницы на 12 процентов реже страдали ишемической болезнью сердца.
Ранее ученые перечислили самые полезные для сердца продукты.
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