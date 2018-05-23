Ученые: употребление одного яйца в день спасет от преждевременной смерти

Британские и китайские ученые выяснили, что употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно‐сосудистых заболеваний. Об этом сообщило издание ScienceDaily.

Такой вывод эксперты сделали, проведя большое исследование. В нем приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте 30-79 лет. В течение четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали их состояние здоровья.

За девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 9985 из них закончились смертью. Результаты многолетних осмотров показали, что употреблявшие не менее пяти яиц в неделю на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% — от сердечно-сосудистых заболеваний, чем евшие не более двух яиц за такой же период. Более того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.

Ученые нашли связь между большим накоплением жира у человека на животе и нехваткой витамина D в его организме. Специалисты выяснили, что чем больше жировых отложений в области живота было у участниц, тем меньше витамина D содержалось в их крови. В мужской группе эксперты наблюдали другую закономерность: снижение уровня витамина D влияло на ожирение печени.