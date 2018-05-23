В России введут акцизы на пустые калории

В России планируют ввести такие поправки в законодательство, которые подвигнут граждан питаться здоровыми продуктами. Этот вопрос обсудят на круглом столе в Госдуме в среду, 23 мая.

Как отметил член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко , на состояние организма влияют несколько факторов: вода, питание, курение, алкоголь и физическая активность.

«Если по борьбе с курением и алкоголем у нас есть определенная программа на уровне законодательства, то в отношении воды и продуктов питания — пока белое пятно», — приводит его слова « Парламентская газета ».

Доля взрослых россиян с ожирением стремительно растет. На сегодняшний день от этого страдает каждый четвертый россиянин старше 18 лет. Среди них — 18,1% мужчин и 26,9% женщин.

Детей с избыточной массой тела также становится больше: в России лишний вес набрали 13,3% девочек и 26% мальчиков.

В связи с этим возникла идея ввести акцизы на вредные продукты питания, например, чипсы и газировку. Подобные продукты еще называют пустыми калориями или джанк-фудом, или попросту вредной пищей. Такие продукты содержат много калорий, жиров и сахара, но крайне мало биологически ценных веществ.

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