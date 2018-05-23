Что будет, если есть сельдерей каждый день?

Вероятно, будучи ребенком, вы не любили необходимость есть много овощей. Тем не менее согласно исследованиям, мама была права, когда включала сельдерей в ваш рацион. Ведь питательные вещества этого корнеплода настолько сильны, что могут быстро преобразить ваш внешний вид и самочувствие.

Ученые уверяют, что сельдерей богат на фитонутриенты, обладающие противовоспалительными свойствами. Эти элементы также являются прекрасными антиоксидантами и способны улучшить работу нашего иммунитета. Кроме того, фитонутриенты могут восстанавливать поврежденные цепи ДНК и внутриклеточные связи. А по данным Министерства сельского хозяйства США потребление подобных элементов на постоянной основе эффективно отображается в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Потеря веса В своем составе сельдерей содержит много воды и мало калорий. А значит, есть его можно много. Достаточно добавить к корнеплоду хумус или арахисовую пасту и у вас получится отличная закуска, способная разогнать метаболизм и помочь в похудении. Предотвращает обезвоживание Неудивительно, что сельдерей очень хорошо питает организм, ведь в его составе 95% воды. Так что не пренебрегайте этим овощем.

Противовоспалительные свойства Для людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, артриту и раку, сельдерей может стать настоящим спасителем. Он способен уменьшить опухоль и хроническое воспаление. Помогает с изжогой Если вы нередко мучаетесь от изжоги, положите в холодильник или коробку для завтрака несколько палочек сельдерея. Вас удивит, насколько прекрасно он поможет справиться с этой назойливой проблемой.

Улучшает холестерин и артериальное давление Исследование ученых Чикагского университета показало, что вещество фталин, обнаруженное в сельдерее, способно уменьшить уровень холестерина на 7%, а кровное давление на 18%. Поэтому, если вы страдаете от высокого давления или повышенного уровня холестерина в крови, присмотритесь к этому овощу.

Улучшение пищеварение Из-за повышенного содержания клетчатки сельдерей способен улучшить пищеварение. Кроме того, он может устранить проблему запоров. ​Успокаивающий эффект Часто испытываете стресс? Нужно быстро расслабиться? Потребляйте сельдерей перед сном. В числе его полезных свойств — успокаивающее действие для нашей нервной системы.