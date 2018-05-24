5 типичных заблуждений об уходе за зубами

Определяющим фактором в том, что касается здоровья и состояния зубов, является генетика. Но влияние привычек и образа жизни человека также весьма существенно. Об этом изданию «Кубанские новости» рассказал член краевой организации стоматологов профессор Сергей Мелехов. Попутно ученый развеял несколько заблуждений об уходе за зубами и полостью рта. Сахар — враг зубов. На самом деле, подчеркнул эксперт, к появлению кариеса ведут «плохие» бактерии, а не сладости. Лучшей пищей для размножения этих бактерий являются остатки углеводов на зубах, но они остаются не только после сладкого, но и после полезных продуктов, например, фруктов или зерновых изделий. Зубы нужно чистить после каждого приема пищи. Так считают многие. Но врач отмечает: слишком частая чистка зубов может привести к изнашиванию эмали и болезням зубов. Зубы важно чистить два раза в день (после пробуждения и перед сном) — в остальное время достаточно ополаскивать. Пить воду натощак полезно. Проснувшись, люди обычно первым делом выпивают стакан воды — такая привычка очень полезна. Стоматолог утверждает, что правильно действовать в другом порядке: сначала почистить зубы и только после этого пить воду.

«Во время сна замедляется приток слюны, из-за чего во рту за ночь скапливается большое количество бактерий и зубного налета. Все это отправится прямиком в желудок, если, не почистив зубы, мы выпьем натощак воды», — предостерег научный специалист.

Нужно иметь под рукой зубочистки. Врачи настаивает, что после еды целесообразнее использовать зубную нить, поскольку зубочисткой можно легко повредить десны и открыть доступ для проникновения бактерий в ткани. Молочные зубы лечить не нужно. Эти зубы, как известно, выпадают и сменяются постоянными. Какой же смысл их лечить? По словам ученого, не леченные проблемы с молочными зубами могут довести до воспаления, которое перейдет на зачатки постоянных зубов и вызовет многочисленные нарушения в их росте. Так лечить молочные зубы нужно. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты питания могут заменить собой чистку зубов.