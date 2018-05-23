Смогут ли учёные продлить жизнь человека

Процессы старения и возможности продления жизни изучает геронтология. Но действительно ли нужно замедлять старение? Что мешает удлинить жизнь? Как омолодить человека, не навредив здоровью?

Мы воспринимает старение как естественный процесс, но выяснилось, что на Земле обитают организмы, которые не стареют. Учёные уже задумались о том, что дряхлость — это не закон природы, её можно победить, но для этого нужны технологии и препараты. Биологи, нейробиологи и генетики к сегодняшнему дню преуспели в антиэйджинговых исследованиях и вот кое-какие новости из лабораторий.

1. В Испании научились продлить жизни мышей на 10-20 процентов.

2. В США сумели в десять раз увеличить продолжительность жизни червей-нематод.

3. В России продлили жизнь мухам-дрозофилам на 70 процентов.