Смогут ли учёные продлить жизнь человека 

Процессы старения и возможности продления жизни изучает геронтология. Но действительно ли нужно замедлять старение? Что мешает удлинить жизнь? Как омолодить человека, не навредив здоровью?
Мы воспринимает старение как естественный процесс, но выяснилось, что на Земле обитают организмы, которые не стареют. Учёные уже задумались о том, что дряхлость — это не закон природы, её можно победить, но для этого нужны технологии и препараты. Биологи, нейробиологи и генетики к сегодняшнему дню преуспели в антиэйджинговых исследованиях и вот кое-какие новости из лабораторий.
1. В Испании научились продлить жизни мышей на 10-20 процентов.
2. В США сумели в десять раз увеличить продолжительность жизни червей-нематод.
3. В России продлили жизнь мухам-дрозофилам на 70 процентов.
Технологии, которые сейчас ещё только развиваются, помогут человеку жить гораздо дольше. Серьёзный шаг был сделан в этом направлении Владимиром Хавинсоном, которого в 2010 году даже выдвигали на Нобелевскую премию. Он разработал уникальные препараты, позволяющие восстанавливать системы и органы человеческого организма, приводя их в состояние, свойственного молодому организму.