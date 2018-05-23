Как инновации помогают достичь долголетия

На Петербургском экономическом форуме состоится два «круглых стола» — 24 мая "Инновации в сфере медицинского бизнеса" и 25 мая — "Экология жизни: медицина, наука, инновации".

Эти мероприятия организованы корпорацией «RHANA», в рамках проекта года Россия — Япония — «Культура жить. Активное долголетие», объединившего достижения медицины, науки и искусства двух стран. Видные учёные и специалисты, расскажут о новейших технологиях, разработках и препаратах, которые способны продлить жизнь и обеспечить активное долголетие человека.

Главными индикаторам уровня развития и зрелости любого социально-ориентированного общества были и остаются средняя продолжительность жизни людей и количество долгожителей.

В марте 2018 года в своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран „80 плюс“, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия. При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни».

В решении вопросов активного долголетия актуален опыт стран, где достигнута высокая средняя продолжительность жизни. И в первую очередь это опыт Японии. Страны, среднестатистический гражданин которой живет существенно дольше 82 лет. Японское правительство поддерживает высокий уровень качества системы здравоохранения, и активно способствует развитию и внедрению новых медицинских технологий и препаратов для поддержания активности и достойного уровня жизни пожилых людей.

Ответы на вопросы о том, как достичь активного долголетия и о новейших российских и японских научных разработках в этой области и их внедрении на практике прозвучат в докладах и сообщениях в рамках организованного по инициативе корпорации «RHANA» «круглого стола» "Инновации в сфере медицинского бизнеса".

партнерский материал

На мероприятиях запланированы выступления:

Москальковой Татьяны Николаевны — Уполномоченного по правам человека в РФ;

Дибровой Екатерины Александровны -Президента Медицинской Корпорации «RHANA», Председателя организационного комитета проекта «Культура жить. Активное долголетие»;

Ильницкого Андрея Николаевича, Доктора медицинских наук, доцента, заместителя директора по научной работе АНО «Научно-исследовательский медицинский центр „Геронтология“ (г. Москва), профессора-консультанта Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН;

Филлипенко Максима Леонидовича — Заведующего лабораторией фармакогенетики института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАМН;

Основные запланированные доклады:

Сайфетдинова Влада Валерьевна — Советник Генерального директора Фонда международного медицинского кластера Сколково „Инновационные проекты Россия — Япония“ выступит с докладом на тему „Новые возможности для развития глобальных партнерских отношений в Международном медицинском кластере“;

Гладских Лариса Валентиновна — Генеральный директор ЗАО „МЕДМИНИПРОМ“, доктор фармацевтических наук, академик РАМТН, член научного совета Cellgym Technologies GmbH: расскажет о российско-японском опыте использования модели активного долголетия;

Филлипенко Максим Леонидович — Заведующий лабораторией фармакогенетики института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАМН Выступит с докладом: „Культура жить в гармонии с генами“.

Проект „Культура жить. Активное долголетие“, в рамках которого проходят „круглые столы“, инициирован корпорацией „RHANA“, он приурочен к перекрестному году Россия — Япония и организован при поддержке Министерства Культуры , Комитета общественных связей города Москвы, Посольства Японии, Российской академии естественных наук (РАЕН). Он продлится весь 2018 год, и объединит множество культурных и научных мероприятий в крупнейших городах страны.

Председатель организационного комитета проекта „Культура жить. Активное долголетие“, руководитель корпорации „RHANA“, Екатерина Диброва, которая почти двадцать лет занимается интеграцией японских технологий в российскую медицину, считает: „организованные в рамках проекта форумы и круглые столы с участием мировых звезд науки и представителей бизнеса откроют новые горизонты в развитии российского здравоохранения, что позитивно скажется на качестве жизни наших граждан. Японская сторона сможет оценить новые яркие идеи российских ученых, а российские бизнесмены увидят перспективные для инвестиций проекты. Нам есть чему поучиться у японцев. При этом в этой области в России есть и свои серьезные открытия и эффективные практические наработки“.

Яркий пример такого сотрудничества — это биоплацентарные технологии, которые имеют глубокие корни в нашей стране, получили своё развитие в Японии, и теперь служат всему человечеству.

Ещё в 1933 году в Советском Союзе профессор В. П. Филатов пришел к мысли, что „Применение плаценты не только активизирует многие функции организма, но и оказывает действие на заживление больных участков организма“. Но уровень биотехнологий в СССР в то время еще не позволял создать препараты достаточной степени очистки. Через годы это удалось японским ученым.

Уровень достижений биомедицинских технологий в Японии позволяет уже сейчас в клинической практике решать многие проблемы связанные с состоянием здоровья человека и активным долголетием. Этот революционный прорыв был достигнут за счет создания целого ряда биокомпонентов, которые сформировали лекарства, биологически активные добавки, косметику, направленные на восстановление ресурсного потенциала организма человека, величина которого определяет адаптивные и защитные механизмы организма человека.

Корпорацией „RHANA“ при участии ведущих российских и японских специалистов разработан эффективный и безопасный инструмент управления возрастом — модель, которая получила название „природная матрица долголетия“. Аналогичная модель существует в Японии уже более 60 лет и относится к страховой медицине.

Помимо Санкт-Петербургского форума в других городах России будут организованы деловые форумы, презентации и круглые столы, у россиян будет возможность ближе познакомиться с концепцией активного долголетия и инновационными технологиями, разработанными в Японии.