Илана Юрьева поправилась на четыре килограмма

Звезда шоу «Уральские пельмени» на отдыхе пустилась во все тяжкие.

Когда у артистки появляется свободное время, она обязательно едет в новое место. Актрисе интересно, чем живут в другой стране, какая культура, обычаи. Своим заслуженным отдыхом Илана решила насладиться вместе с мужем Дмитрием Дылдиным и 3-летней дочерью Дианой. В этот раз они отправились в Нью-Йорк. Многие подписчики недоумевали, почему взрослые взяли дочку собой. Ведь маленький ребенок сложно переносит долгие перелеты. Однако малышке не привыкать. Она уже с трех месяцев путешествует вместе с родителями.

Актриса всегда славилась своей стройной фигурой. Однако, вернувшись с отдыха, она заметила, что поправилась на 4 килограмма.

«Сегодня я была в зале первый раз за последние 1,5 месяца. Из нашего путешествия по Америке привезла 4 лишних кг. Весы мне показали 52 кг, а мой обычный вес 47−48 кг. Ну потому, что не проходит бесследно… Там я ела все: даже картошку фри и мороженое плюс еще винишко. Сама бы себя убила. В общем, нужно с этим что-то делать и желательно приступить немедленно», — написала звезда в своем «Инстаграме».

Артистка с семьей в центре Нью-Йорка

Сейчас Илана делает все, чтобы сбросить ненавистные ей килограммы.

«Такие виды разгрузочных дней, как: целый день пить только кефир или пить только воду или только соки мне лично не подходят. Для себя я открыла белковые разгрузочные дни. Конечно, питаться так постоянно очень вредно и даже опасно для вашего здоровья, но вот от одного дня ничего плохого не случится. Только уйдет лишняя жидкость и у вас будет ощущение, что вы начали худеть… (за 1 день может уйти 1−2 кг в зависимости от количества лишней жидкости в организме). Но не обольщайтесь, это всего лишь вода. Однако мотивация отличная. Но помните, только не увлекайтесь белковыми днями. Сейчас напишу свой распорядок дня. Как просыпаюсь, всегда стакан воды! Это обязательно, думаю, все так делают, но решила напомнить, как это важно. Далее делала упражнение «вакуум» для плоского животика. Затем завтрак: 2 яйца вареных, чай с лимоном и обезжиренный йогурт без сахара. Перекус у меня сегодня был кофе с корицей. Потом была кардиотренировка — 40 мин. На обед у меня сегодня был белковый коктейль (конечно же без углеводов, так называемый изолят). На ужин — дорада на пару. И перед сном стакан обезжиренного кефира — 1% жирности. На протяжении всего дня пью очень много воды, не менее 2 литров», — делится секретами похудения Юрьева.

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