Генеральная уборка: как провести детокс организма по всем правилам

Немало сломано копий на тему того, а нужен ли нам детокс в принципе? Тем более, организм человека способен к самоочищению. Над выведением токсинов трудятся печень — она выполняет 70% всей работы, кишечник — берет на себя 25% нагрузки по очищению, а также кожа — через нее наружу выделяется около 5% токсинов.

Предположим, вы относительно здоровы, рационально питаетесь, соблюдаете режим сна и отдыха, физически активны, пьете достаточно воды и дышите чистым воздухом. Тогда нет проблем — ваш организм справится с очищением самостоятельно. Но, положа руку на сердце, много ли среди нас подобных ЗОЖ-активистов? В большинстве своем жители мегаполиса обрастают внушительным списком вредных привычек, мало двигаются, едят мусорную пищу. В такой ситуации организм уже не может самостоятельно справиться с детоксикацией и ему нужно помочь. А еще ему понадобится поддержка, если вы худеете — при расщеплении жиров образуется большое количество токсинов, которые вывести самостоятельно организму попросту не под силу. Итак, какие же способы помогут вам избавиться от «мусора»?

Ешьте больше растительной пищи

В ней много витаминов и микроэлементов, которые нужны для работы печени. Эти вещества обезвреживают токсины в печени и участвуют в их выведении. А еще это кладезь клетчатки, стимулирующей работу кишечника. Суточная норма некрахмалистых овощей, несладких фруктов, ягод и зелени — 6-7 порций величиной с кулак. Понимаем, количество немалое, но начните хотя бы с 4-5 порций. И не забывайте соблюдать питьевой режим. Ваш организм с непривычки может отреагировать на обилие пищевых волокон в рационе запором (упс).

Разгружайтесь

Опять-таки, на овощах и фруктах. Продукты распада белка снижают скорость детокса, поэтому хотя бы раз в неделю отказывайтесь от животной пищи и бобовых. В разгрузочные дни ограничивайте калорийность до 1000 ккал, а рацион составляйте из овощей, не сладких фруктов и ягод. Лучше припускать их, готовить на пару или запекать — так они лучше усвоятся.

Практикуйте голодание

Нет-нет, вам не придется не есть сутками и жить исключительно на воде. Всего то надо — воздержаться от приема пищи в течение 8 часов (потом, можете увеличить время до 16 и до 24 часов). Такие краткосрочные периоды голодания запускают так называемый клеточный детокс — из клетки выводится биологический мусор. С течением времени он может накапливаться даже у здорового человека, что отражается и на состоянии кожи, и на весе, и на общем здоровье. Как правильно голодать? Позавтракайте, пообедайте, далее легкий полдник (в 16:00) и все….ждите завтрака следующего дня. А пока пейте чистую воду. Ммм!

Сходите в баню и на массаж

Прогревание — проверенный способ ускорить очищение организма через кожу. А еще баня стимулирует работу печени и почек. Не лишними будут и пара-тройка сеансов массажа. Эта процедура улучшит кровоток, а значит, ускорит выведение токсинов.

Не пренебрегайте поддержкой (лекарственной)

В списке лекарств, которые помогут во время детокса: гепатопротекторы для поддержания работы печени, средства для профилактики запоров, ферменты и многие другие. Но не назначайте их себе сами — с этим лучше справится врач.