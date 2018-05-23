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С нежностью от NIVEA: новый крем Care для чувствительной кожи лица
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С нежностью от NIVEA: новый крем Care для чувствительной кожи лица 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Легкая, эффективная формула крема Care и выгодный объем (100 мл) помогли ему стать бестселлером NIVEA и незаменимым средством для многих женщин. Популярный продукт с маслом ши выполняет множество функций: увлажнение, питание, защита от воздействия негативных внешних факторов. Он подходит для всех типов кожи, но эксперты NIVEA решили уделить особое внимание чувствительной коже, требующей максимально деликатного ухода, и разработали новинку в линейке Care специально для неё. Новый крем обладает всеми преимуществами NIVEA Care, но при этом отличается успокаивающим свойством и невероятно нежной формулой с натуральным соком алоэ вера.
Как и классический крем Care, новый продукт — это приятное сочетание высокого качества и выгодной цены. Он дарит комплексный, но при этом мягкий уход: интенсивно увлажняет, питает, защищает, а также успокаивает чувствительную кожу. Самая нежная формула, созданная специально для этого типа, делает заботу о коже еще более нежной и эффективной: · Легкая текстура помогает крему быстро впитываться и глубоко увлажнять без жирного блеска. · В составе крема — сок алоэ вера, который смягчает и восстанавливает кожу. Он поддерживает естественный защитный барьер кожи, устраняет покраснения и воспаления. · Благодаря новой формуле крем мгновенно возвращает ощущение комфорта и делает кожу увлажненной, здоровой и красивой. · Нежный аромат крема превращает ежедневный ритуал по уходу за лицом в наслаждение. Крем Care представлен в баночке объемом 100 мл – это в 2 раза больше, чем у большинства кремов для лица. Удобная и экономичная упаковка позволяет долго не беспокоиться о покупке нового средства и наслаждаться нежным уходом каждый день. Рекомендованная цена – 200 рублей.
попкорнnews
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