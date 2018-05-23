Этот мужчина сделал большую жертву для своей жены. Тогда она сказала ему

С одной супружеской парой произошел ужасный несчастный случай, в результате которого сильно обгорело лицо женщины.

Доктор сказал мужу, что они не могут пересадить кожу с ее тела, потому что она была слишком худой. Поэтому, муж предложил пожертвовать частью своей кожи.

Однако, единственная кожа на его теле, которая подходила, была с ягодиц. Муж и жена согласились, что они не скажут никому о том, откуда пересадили кожу и попросили доктора также соблюдать их тайну.

После того, как операция была закончена, все были изумлены новой красоте женщины. Она выглядела более красивой, чем она когда-либо была! Все ее друзья и родственники просто говорили и говорили о ее юной красоте!

Однажды, она была наедине со своим мужем, и преодолеваемая эмоциями сказала: «Дорогой, я просто хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. Нет ли какого-нибудь способа, которым я могла бы тебя отблагодарить?»

«Любовь моя, » ответил он, «Не думай об этом. Я получаю всю благодарность каждый раз, когда я вижу, что твоя мать целует тебя в щеку.»