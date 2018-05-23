Поллиноз: как с ним жить. Советы Елены Малышевой 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы. «У меня поллиноз — аллергия на пыльцу. Но врач запретил мне во время цветения целый список продуктов. Зачем такая строгая диета, ведь у меня не пищевая аллергия?» Отвечает врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус: — У людей с поллинозом при употреблении определенных продуктов будет так называемый оральный аллергический синдром: покраснение кожи вокруг рта, пощипывание губ и языка, могут болеть уши. Это связано с тем, что белок этих продуктов очень похож на белок аллергена. Поэтому аллергологи должны вручать пациентам памятки со списком запрещенных лакомств. При аллергии на березу нельзя: клубнику, яблоки, орехи, виноград, картофель и морковь. При аллергии на амброзию нельзя: бананы, семечки, подсолнечное масло, халву. При аллергии на полынь нельзя: цитрусовые, цикорий, мед, подсолнечное масло. Как понять, что это аллергия Для установки диагноза при подозрении на аллергию нужно пройти ряд лабораторных тестов: Сдать анализ крови, чтобы узнать уровень эозинофилов. Это говорит о том, насколько человек вообще предрасположен к аллергической реакции; Сдать анализ крови, чтобы узнать уровень иммуноглобулина Е. Именно он во многом отвечает за аллергические проявления; Если показатели выше нормы, сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е, которые определят, к чему конкретно может быть аллергическая реакция. Кроме того, существует исследование, название которого проще запомнить по аббревиатуре ЕCP (от англ. — эозинофильный катеонный белок). Оно показывает, насколько ваш организм в это самое время готов проявить аллергическую реакцию.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый