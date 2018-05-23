12 причин заниматься спортом

Спорт работает не только над телом человека, но и над его моральным обликом, самоощущением и самооценкой. Спорт учит работать в команде, преодолевать последствия стресса, противостоять негативным обстоятельствам, добиваться своей цели и всегда оставаться в хорошем настроении. Любые физические тренировки будут полезными для каждого как минимум по 12 причинам.

Укрепление сердечной мышцы

Некоторые виды спорта призваны улучшить растяжку, в других работа ведется на повышение скорости и выносливости, у каждого из направлений есть персональные преимущества, но все они будут полезными для сердца. Умеренные нагрузки развивают и делают более здоровой сердечно-сосудистую систему, снижают риск заболеваний и ранней смертности, связанной с работой сердца и сосудов.

Возможность управлять своим весом

Проблема лишнего веса актуальна для людей разного возраста и разной социальной принадлежности, большинство людей склонны к быстрому набору лишнего веса. Проблема лишних килограммов и жировых отложений решается путем диеты, но физические нагрузки тоже играют в этом немаловажную роль. На тренировках сжигается огромное количество калорий, при регулярном графике тело не успевает набрать лишний вес. Спортивных людей отличает соответствующее подтянутое телосложение.

Нормализация артериального давления

Артериальная гипертензия способствует развитию болезней сердца и даже инсульта, повышения давления необходимо держать под контролем. Совокупность ежедневной физической активности и соблюдения диеты без употребления вредных продуктов помогает снизить кровяное давление до нормальных показателей.

Контроль над уровнем холестерина

Наблюдения и исследования показывают, что при регулярных занятиях спортом уровень плохого холестерина в крови становится ниже, чем при малоподвижном образе жизни. Ни у одного из спортсменов не наблюдается повышенного уровня холестерина.

Усиление кровообращения

Любые физические упражнения способствуют повышению кровообращения, усиление кровотока улучшает насыщение кислородом всех тканей организма. Именно поэтому после занятий спортом все чувствуют себя на пике умственной активности. Помимо этого физические нагрузки оказывают положительное влияние на объем крови в организме и содержание в ней гемоглобина.

Повышение иммунитета

При регулярных тренировках иммунная система становится более активной и сильной, при любой физической активности скорость движения и активность белых кровяных телец, отвечающих за формирование защитных сил организма, возрастает. Когда человек активно двигается, у него увеличивается потоотделение, то есть ускоряется выведение из организма отходов жизнедеятельности, также у него повышается температура, то есть рост количества бактерий подавляется естественным путем.

Противодействие диабету

Физические тренировки помогают организму правильно вырабатывать и использовать инсулин, поэтому людям с диабетом и другими метаболическими нарушениями обязательно нужно заниматься спортом. Тренировки любой направленности снижают риск развития сахарного диабета 2 типа.

Обретение тонуса мышц

Те времена, когда мышечным тонусом интересовались только мужчины, ушли в далекое прошлое, сейчас и мужчины, и женщины осознают важность поддержания работоспособности мышечной системы. Разные виды спорта задействуют в большей степени разные группы мышц, к примеру, в беге будут участвовать преимущественно мышцы на внутренней и внешней поверхности бедра.

Тренировки повышают не только тонус мышц, но и их выносливость.

Укрепление костей

Спорт влияет не только на мышечную систему, но и на кости, они становятся более прочными и плотными. В свою очередь крепкие кости позволяют выдержать повышенные уровни физической нагрузки.

Личностные качества

Первое из личностных качеств, которым научит спорт, будет самодисциплина, без нее тренировки никогда не станут частью жизни. Во всех видах спорта присутствуют свои правила, задержаться в спорте можно только при условии их соблюдения. Командные дисциплины не только развивают личностные качества, но и прививают навыки работы в команде, учат совместному движению к общей цели. Соревновательные виды спорта учат уважению, в первую очередь по отношению к своим противникам, тренировки для обретения мастерства — это тяжелый труд, он достоит уважения вне зависимости от исхода состязания.

Навык совместной работы

Спорт учит налаживать отношения с людьми, которые не похожи на вас, он заставляет людей с разными складами характера и уровнями эмоциональности работать над достижением общей цели. Способность совместной работы пригодится не только в спорте, она поможет налаживать гармоничные отношения с людьми во всех сферах жизни.

Склонность к оптимизму

Тренировки — это оптимизм вне зависимости от того, насколько успешно они проходят. Занимаясь спортом, человек становится более счастливым, он начинает яснее мыслить и обретает положительный настрой на все аспекты своей жизни. Спорт научит мыслить логически и стратегически, это несомненно поможет при разрешении любых проблем.