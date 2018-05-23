В каких случаях мы выглядим старше своих лет

Даже научные специалисты подтверждают: утром после пробуждения большинство людей выглядят как никогда плохо.

Сотрудники Медцентра при университета Рочестера утверждают: по утрам и в зимнее время люди выглядят старше. Утром внешность страдает от застоя воды, который оказывается следствием плохого сна, заметил эксперт в области старения Марк Бинетт.

Особенно сильно, по словам специалиста, от недостатка сна, его избытка или низкого качества портится кожа в области век. В силу того, что кожа здесь особенно тонкая, даже незначительные изменения в уровне влаги отражаются на ее состоянии и внешнем виде. К примеру, веки могут сильно отекать, тогда как другие части тела при этом совершенно не будут отекшими. Проблема в том, что сами ученые пока не знают точно, как именно сон влияет на уровень влаги в коже.

«Не исключено, что люди просто поздно ложатся, так как они выпивали, были на вечеринке или плакали. Что касается темных кругов под глазами, то их вызывает множество факторов. Но, как правило, все дело в кровеносных сосудах и нехватке влаги в коже области глаз»,

— отметил эксперт.

По словам Марка Бинетта, жалобы на ухудшение вида кожи в области глаз учащаются особенно значительно, когда женщины начинают сталкиваться со старением. Темные круги и провалы вдоль линии глазниц — самая распространенная проблема этого рода, их появление действительно внешне старит.

Бинетт уточнил, что пик недовольства видом кожи в области век приходится на зимние месяцы. 82% женщин жалуются на круги под глазами и отечность зимой, тогда как летом подобные проблемы донимают 38% женщин.

«Исследования показали, что зима старит в среднем на четыре года и восемь месяцев. Из-за нехватки солнечного света кожа бледнеет, что подчеркивает мешки под глазами. При повышенном уровне усталости в виду дефицита витамина D, продуцируемого в теле под воздействием солнечного света, эта проблема усугубляется»,

— сообщил специалист.

Эксперт в области старения добавил, что последние изыскания все чаще связывают наличие отечности и кругов под глазами с нехваткой в организме витаминов D и K.