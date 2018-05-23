Радость, а не табу: 8 основных плюсов самоудовлетворения

Самоудовлетворение остается темой, которую не принято обсуждать. А зря — от него можно получить не только удовольствие, но и пользу! Вот, например…

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1. Крепкий сон Оргазм перед ночным отдыхом помогает спать лучше и крепче. Причина проста: ты перестаешь думать о неприятностях, успокаиваешься. К тому же оргазм способствует выработке эстрогена, который хорошо влияет на сон.

2. Повышение либидо

Оргазм требует новых оргазмов. Создается физическое возбуждение, мозг получает соответствующую команду… и с каждым разом запустить этот процесс становится все проще.

3. «Таблетка счастья»

После оргазма происходит выброс гормонов счастья — серотонина и дофамина, мозг работает быстрее, так что начинаешь чувствовать себя гораздо лучше.

4. Перенос кислорода к мозгу

Усиление кровообращения и насыщение крови кислородом важны для деятельности серого вещества, которое отвечает за многие процессы, от памяти до принятия решений.

5. Уменьшение боли

Исследования показывают, что сексуальная активность снижает уровень боли при мигрени аж на 60% и повышает болевой порог на 75%.

6. Укрепление интимных мышц

Получение оргазма — не самая простая работа, порой ее можно сравнить с небольшой тренировкой. Так что интимные мышцы укрепляются будто бы сами собой. А это, в свою очередь, приводит к более ярким оргазмам.

7. Снижение стресса

При оргазме вырабатывается и окситоцин, что помогает снижать уровень стресса. Так что для счастливой жизни самоудовлетворение очень важно!

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