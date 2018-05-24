Правда ли, что нельзя «понижать градус» во время застолья?

В обществе распространено мнение, что во время застолья категорически нельзя понижать градус спиртного. К примеру, мешать водку и слабое пиво — купить себе билет к сильному похмелью наутро.

Наркологи объясняют, что ухудшение самочувствия утром после пьянки — обычная реакция организма на отравление вредными веществами, содержащимися в спиртном. И основную роль здесь играет вовсе не «смена градуса» в период застолья. Все решает количество выпитого спиртного и время, за которое вы осушили очередную бутылочку или рюмку. Согласно утверждениям некоторых специалистов, если запивать крепкий алкоголь слабыми напитками, в организме ускоряется распад этанола. Это довольно сложная химическая реакция, которая также зависит от количества спиртного.

На самом же деле биохимические реакции не возникают из ниоткуда. Если во время банкета вы выпили стопку водки, а позже сделали несколько глотков шампанского, это не отразиться на вашем здоровье. А если после литра водки вы потребили литр пива или вина, то наутро вас будет ждать неприятный похмельный синдром. Что особенно плохо влияет на «доброе утро», так это смешивание крепкого алкоголя и слабоалкогольных газированных напитков. В случае, когда во время застолья вы решаете употребить чего-то газированного, отравление организма происходит намного быстрее.

В подобных напитках содержится углекислый газ, который ускоряет всасывание этанола в кровь. А значит, человек пьянеет гораздо быстрее, а внутренние органы сильнее поглощают вредные вещества. Итогом становится тяжелое отравление. ​Для того, чтобы избежать неприятных последствий, следует запомнить, что действительно не стоит понижать крепость алкоголя или смешивать его с газированными спиртными напитками. И, естественно, помните, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.