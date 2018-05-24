Ещё
Правда ли, что нельзя «понижать градус» во время застолья?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правда ли, что нельзя «понижать градус» во время застолья? 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В обществе распространено мнение, что во время застолья категорически нельзя понижать градус спиртного. К примеру, мешать водку и слабое пиво — купить себе билет к сильному похмелью наутро.
Наркологи объясняют, что ухудшение самочувствия утром после пьянки — обычная реакция организма на отравление вредными веществами, содержащимися в спиртном. И основную роль здесь играет вовсе не «смена градуса» в период застолья. Все решает количество выпитого спиртного и время, за которое вы осушили очередную бутылочку или рюмку. Согласно утверждениям некоторых специалистов, если запивать крепкий алкоголь слабыми напитками, в организме ускоряется распад этанола. Это довольно сложная химическая реакция, которая также зависит от количества спиртного.
На самом же деле биохимические реакции не возникают из ниоткуда. Если во время банкета вы выпили стопку водки, а позже сделали несколько глотков шампанского, это не отразиться на вашем здоровье. А если после литра водки вы потребили литр пива или вина, то наутро вас будет ждать неприятный похмельный синдром. Что особенно плохо влияет на «доброе утро», так это смешивание крепкого алкоголя и слабоалкогольных газированных напитков. В случае, когда во время застолья вы решаете употребить чего-то газированного, отравление организма происходит намного быстрее.
В подобных напитках содержится углекислый газ, который ускоряет всасывание этанола в кровь. А значит, человек пьянеет гораздо быстрее, а внутренние органы сильнее поглощают вредные вещества. Итогом становится тяжелое отравление. ​Для того, чтобы избежать неприятных последствий, следует запомнить, что действительно не стоит понижать крепость алкоголя или смешивать его с газированными спиртными напитками. И, естественно, помните, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Anews: последние новости
Отключите кондиционер. Обычные вещи, убивающие молодость и красоту Больше секса и кофе, или простые способы разогнать метаболизм Что будет, если есть сельдерей каждый день?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпьем за геев»: наши звезды о секс-меньшинствах91
Певица разделась в ванной в прямом эфире33
Пугачева поделилась интимными подробностями15
Безруков вновь станет отцом
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото13
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение