Все исправимо: 6 неприятных женских проблем после родов

После рождения ребенка у вас появились новые проблемы: растяжки, обвисшая грудь, шрам от кесарева сечения… Не спешите паниковать, все можно поправить.

Ура, родился ребенок! Но кроме забот по уходу за младенцем у женщины возникают новые вопросы: как убрать живот, приподнять грудь, убрать шов после кесарева и справиться с варикозом.

«Летидор» предлагает познакомиться с публикацией западных коллег, в которой рассказывается как раз об этих проблемах и их решении.

Шрам от кесарева сечения

Шрам через год или два, как правило, истончается до карандашной линии, но он никогда полностью не исчезает. «Секрет прост — начинать лечить их нужно как можно раньше», — говорит Дебра Джалиман, доктор философии, клинический инструктор по дерматологии в Медицинской школе горы Синай в Нью-Йорке.

Что работает:Хорошо помогает гель на основе экстракта лука. Исследования показывают, что такое средство способствует образованию в коже коллагена и разглаживает рубцы. Гель безопасен в использовании, даже если женщина кормит грудью или снова беременна. Он лучше всего работает на рубцах, которые образовались в течение года, но может свести к минимуму даже восьмилетние образования.

Другой метод — специальные пластыри.

«Они оказывают небольшое давление на шрам, что помогает сгладить его и снять покраснение», — говорит Дэвид Леффелл, доктор медицины, профессор дерматологии и хирургии в Йельской школе медицины. Медицинские процедуры (лазерное лечение и инъекции стероидов), обычно дают более быстрые результаты, но стоят дороже.

Что не работает:средства с витамином Е. Увлажняющий крем может омолаживать кожу, при массаже он смягчит свежий шрам. «Но нет никаких доказательств, что витамин Е способствует выработке коллагена, также не доказано, что применяемые местно витамины оказывают какое-либо влияние на кожу», — говорит Стивен Метцингер, доктор медицины, пластический хирург и директор ожогового центра в Детской больнице Нового Орлеана.

Быстрое решение: во время отдыха носите блестящие купальники.

Можно также наносить на шрам немного автозагара, который поможет замаскировать кожу и при этом не будет стираться.

Обвисшая грудь

«Во время беременности и грудного вскармливания гормоны действуют так, что кожа груди растягивается. После родов ткань сжимается, но кожа уже не так эластична», — говорит Арон Крессель, главный врач пластической хирургии в Метрополитен хоспитал в Нью-Йорке.

И хоть единственный способ вернуть грудь в прежнее состояние — это пластическая операция, вам не нужно сразу ложиться под нож, чтобы немного поднять бюст.

Что работает:упражнения. «Зарядка не увеличит размер груди, потому что молочная железа состоит из жировой ткани, а не мышечной. Но упражнения могут помочь укрепить мышцы вокруг груди, сделать их более подтянутыми», — говорит Кортни Барролл, персональный тренер фитнес-клубов в Нью-Йорке.

Вот некоторые полезные упражнения для повышения упругости груди: отжимания (стоя на коленях или более продвинутый вариант, когда ноги опираются на ступеньку или низкую скамейку), дополнительное утяжеление на спине, разведение рук и жим штанги лежа. Однако проконсультируйтесь с врачом, прежде чем заниматься этим в послеродовой период.

Что не работает:таблетки и укрепляющие кремы. «Нет никаких доказательств того, что они тонизируют кожу или восстанавливают ее эластичность», — говорит доктор Крессель.

Быстрое решение: поддерживающий бюстгальтер.

Не забудьте подобрать наиболее подходящую модель — обратитесь за помощью к специалисту по продаже нижнего белья. Выбирайте модели с более широкой лямкой и чашкой из прочной ткани. А чтобы предотвратить дальнейшее обвисание груди, носите спортивный бюстгальтер во время тренировок.

Меланодермия, или меланоз

До 70% родивших женщин сталкиваются с такой проблемой как «маска беременности». Гормональные колебания становятся причиной возникновения темных пятен на лбу, щеках и над верхней губой, чаще всего они исчезают после родов, но иногда не полностью.

Что работает:отбеливающие кремы, стероиды, самостоятельно или в сочетании. Многие пациентки замечают улучшения уже в течение нескольких недель. (Недостаток: эти кремы могут вызывать временное покраснение, шелушение и сухость, их не нужно использовать во время лактации и беременности).

Помогают курсы гликолевых пилингов. Косметические препараты, содержащие 2% гидрохинона или экстракт солодки, также могут изменить цвет кожи. Но независимо от того, как вы боретесь с недостатками кожи, необходимо регулярно использовать солнцезащитный крем, чтобы закрепить результат.

Что не работает:осветляющие кремы, которые не содержат вышеуказанных ингредиентов. Большинство из них только поверхностно осветляют кожу.

Быстрое решение: используйте консилеры.

Именно так предлагает поступить визажист Триш МакЭвой. Используйте один оттенок светлее, чем пятно, а другой — соответствующий вашему естественному тону кожи. Кончиками пальцев или губкой нанесите легкий консилер на диск или спонж. Затем нанесите маскирующий слой на кожу и растушуйте. Сверху нанесите полупрозрачную пудру.

Еще секрет: если пятна находятся в области рта, обведите губы лайнером нейтрального оттенка и используйте естественный блеск. И старайтесь привлечь внимание к глазам с помощью теней и подкрученных ресниц.

Отвисший живот

Вы сбросили большую часть веса после родов и усиленно качаете пресс, но складка на животе по-прежнему не уменьшается? «Это происходит из-за того, что кожа и мышцы растягиваются», — говорит Лиза Мастерсон, акушер-гинеколог в Медицинском центре Cedars-Sinai, Лос-Анджелес.

Что работает:упражнения для тренировки поперечных мышц живота, скручивания в том числе. Попробуйте сделать так: на скользком полу (паркете или линолеуме) встаньте как на планку (упор на предплечья). Положите сложенное полотенце под пальцы ног и подтягивайте колени к груди. Делайте два подхода по пять-восемь повторений, три раза в неделю, доведите упражнения до трех подходов. «Регулярные упражнения помогают снизить общий процент жировой массы в организме», — говорит Барролл.

Что не работает:электронные ремни для похудения. Вы видели их в рекламных роликах, но они не особо эффективны и могут причинять боль, сообщается в исследовании Американского совета по физическим упражнениям. И Федеральная торговая комиссия обвинила один из самых продаваемых брендов в ложных заявлениях.

Быстрое решение: корректирующее нижнее белье.

Мы не говорим о корсете, который носила ваша бабушка, современное корректирующее белье делается из дышащей тонкой ткани, оно достаточно удобно для ежедневного ношения.

Растяжки

Эти тонкие шрамы на животе, бедрах, груди или ягодицах обычно красные вначале, затем они становятся более светлыми в течение года. «Появление растяжек зависит от генетики и от того, как быстро вы набираете вес», — говорит Дэвид Дж. Голдбер, директор лазерных исследований в отделе дерматологии Медицинской школы горы Синай в Нью-Йорке.

Чем раньше вы начнете профилактику, тем больше у вас шансов справиться с ними.

Что работает:крем с ретинолом. Он наиболее эффективно работает на только что появившихся красных растяжках, но не используйте этот крем, если вы беременны или кормите грудью. «Крем с ретинолом увеличивает количество коллагена, укрепляет волокна, которые были повреждены при растяжении кожи», — объясняет доктор Джалиман. Побочные эффекты включают временное покраснение и шелушение, сухость кожи.

Микродермабразия — процедура, при которой происходит удаление верхнего слоя кожи и стимулирование производства коллагена, причем можно обрабатывать даже застарелые растяжки.

Что не работает:застарелые растяжки невозможно убрать при помощи диеты.

Быстрое решение: обязательное использование крема от растяжек с самого начала беременности.

В дальнейшем нужно пить около 2-2,5 л воды в сутки (суп, кофе, чай, соки не считаются), есть красное мясо и салаты из сырых овощей.

Варикозное расширение вен У 40% беременных женщин расширяются кровеносные сосуды около поверхности кожи, чаще всего на икрах и ​​бедрах. «Наследственность, гормоны и сдавливание вен во время беременности играют определенную роль в этом процессе», — говорит доктор Мастерсон. Варикоз может уменьшиться после родов, но поврежденные вены не исчезнут полностью.

Что работает:склеротерапия. Врач вводит в поврежденные участки раствор, который заставляет расширенные вены закрываться, затем они исчезают в течение двух недель. Может потребоваться более одной процедуры, и эксперты рекомендуют подождать не менее шести месяцев после родов. Временные побочные эффекты включают жжение в месте инъекции, мышечные судороги и покраснение.

Что не работает:кремы с содержанием витамина К. «Варикозные вены слишком глубоки для того, чтобы эти средства впитывались и приносили какую-либо пользу», — говорит доктор Джалиман.

Быстрое решение: брюки и длинные юбки.

А также консилеры или тонирующие лосьоны. «Вены будут казаться менее синими на загорелой коже», — говорит МакЭвой.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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