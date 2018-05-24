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Инна Жиркова раскрыла свой секрет похудения после третьих родов
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Инна Жиркова раскрыла свой секрет похудения после третьих родов 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Несмотря на шикарную форму, многодетная мама призналась, что до сих пор ей еще есть над чем работать.
Жена игрока футбольного клуба «Зенит» Инна Жиркова откровенно рассказала «Летидору» о том, сколько набирала килограммов во время каждой из трех беременностей и как боролась с лишним весом.
Несмотря на то, что Инна от природы не склонна к полноте, во время первой беременности девушка набрала 35 кг! Столь стремительная прибавка в весе вынудила врачей посадить будущую маму на диету. Но даже несмотря на это, цифры на весах были очень весомые.
Когда я родила, посмотрела на себя и заплакала. До меня дошло, что в 19 лет я вешу почти 90 кг!
— призналась Жиркова.
Инна с детьмиinstagram@innazhirkova
Со второй беременностью ситуация была такой же. А вот уже в третий раз Инна решила не допускать повторения тяжелой истории и поправилась на 20 кг. Жиркова тщательно следила за своим питание: исключила из рациона сладкое, употребляла продукты, приготовленные на пару. Кроме того, звездная мама не сидела на месте:
Помню, что мне постоянно куда-то надо было. Я открыла ателье MiloMilo, открыла караоке. Так до последнего месяца летала, прыгала и бегала. Поэтому беременность прошла как-то легче и быстрее.
При этом, что интересно, Инна призналась, что спорт — это абсолютно не ее история. Она выбрала для себя другие методы для возвращения в форму.
Полную версию материала с Инной Жирковой можно прочитать ЗДЕСЬ.
Фото: instagram@innazhirkova
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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