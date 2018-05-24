Инна Жиркова раскрыла свой секрет похудения после третьих родов 

Несмотря на шикарную форму, многодетная мама призналась, что до сих пор ей еще есть над чем работать.
Жена игрока футбольного клуба «Зенит» Инна Жиркова откровенно рассказала «Летидору» о том, сколько набирала килограммов во время каждой из трех беременностей и как боролась с лишним весом.
Несмотря на то, что Инна от природы не склонна к полноте, во время первой беременности девушка набрала 35 кг! Столь стремительная прибавка в весе вынудила врачей посадить будущую маму на диету. Но даже несмотря на это, цифры на весах были очень весомые.
Когда я родила, посмотрела на себя и заплакала. До меня дошло, что в 19 лет я вешу почти 90 кг!
— призналась Жиркова.
Инна с детьмиinstagram@innazhirkova
Со второй беременностью ситуация была такой же. А вот уже в третий раз Инна решила не допускать повторения тяжелой истории и поправилась на 20 кг. Жиркова тщательно следила за своим питание: исключила из рациона сладкое, употребляла продукты, приготовленные на пару. Кроме того, звездная мама не сидела на месте:
Помню, что мне постоянно куда-то надо было. Я открыла ателье MiloMilo, открыла караоке. Так до последнего месяца летала, прыгала и бегала. Поэтому беременность прошла как-то легче и быстрее.
При этом, что интересно, Инна призналась, что спорт — это абсолютно не ее история. Она выбрала для себя другие методы для возвращения в форму.
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Фото: instagram@innazhirkova