Почему женщины чаще травмируют колено?

В большом спорте женщины подвержены травмам колена примерно в 4-6 раз чаще, чем мужчины, данные среди любителей спорта отражают такое же соотношение. Ведущим активный образ жизни женщинам необходимо знать свои слабые стороны, чтобы снизить риск получить травму. Почему женщины чаще травмируют колено? Как избежать повреждений?

Различия в гормональном фоне

Самая распространенная травма среди женщин — это повреждение передних крестообразных связок. Причина заключается в гормональном фоне, у женщин высокий уровень женского полового гормона эстрогена, его концентрация меняется в зависимости от дня менструального цикла.

Женщины, которые используют противозачаточные таблетки менее подвержены скачкам эстрогена, они страдают от травм колена гораздо реже, так как контрацептивы снижают уровень этого гормона.

Дисбаланс мышечной системы

Гормональный дисбаланс является не единственным провоцирующим фактором, не менее ответственен за повреждения колена дисбаланс в мышечной системе. У мужчин сила квадрицепсов и подколенных сухожилий примерно равно, женщины же часто развиваются неравномерно, разница в силе между их подколенными сухожилиями и четырехглавыми мышцами будет ощутимой.

Дело в том, что женщины часто нуждаются в корректировке чрезмерно широких бедер, с этой целью они активно работают над квадрицепсами. Сильный дисбаланс может привести к травме не только во время интенсивной тренировки, но и на рядовом занятии со средними нагрузками, а также при нагрузках в повседневной жизни.

Механика движений

Женщины двигаются не так, как мужчины, для того, чтобы пронаблюдать наглядное подтверждение этого факта, нужно посмотреть, как женщины и мужчины приземляются после прыжка. Женщины держат голени ровными, но при этом заворачивают колени внутрь, их тело постоянно перевешивает вправо или влево, делая так, чтобы большая часть веса приходилась на одну из ног.

Как избежать травм колена?

Женщины не могут избавиться от своих генетических особенностей, но они могут снизить вероятность получить травму колена. В первую нужно исправить мышечный баланс посредством тренировок. Далее следует пересмотреть технику выполнения наиболее опасных упражнений, к примеру, сгибание колен при посадке во время прыжка снижают риск травмы на 25%.

Рекомендации по предотвращению травм колена сводятся к нескольким простым правилам:

Начинать тренировку нужно с динамической разминки, в конце занятия необходима статическая заминка;

Начинать тренироваться по новой программе нужно постепенно, не подвергая колени чрезмерным нагрузкам;

Обувь для занятия спортом должна хорошо поддерживать стопу;

Важно поддерживать нормальный вес, лишние килограммы усиливают нагрузку на колени;

Тренировка должна включать в себя упражнения на укрепление подколенных сухожилий, это становая тяга и подтягивания колен к груди.

Риск повторного повреждения колена намного выше, чем вероятность получить травму в первый раз. Поэтому после перенесенной травмы колена необходимо пользоваться приспособлениями для фиксации сустава, которые будут удерживать колено в правильном положении, не ограничивая диапазон движений.

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