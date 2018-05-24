Что нужно знать перед тем, как пойти на йогу?

Йога — это нечто большее, чем фитнес, ее нельзя приравнивать к модным спортивным веяниям, это многовековая традиция, сохранившаяся до наших времен в первозданном виде. Занятия йогой подходят для людей с разным мировоззрением, практики идут на пользу всем без исключения, каждый находит в ней преимущество для себя.

Влияние йоги на здоровье человека исследовалось на современном уровне, врачи с точностью утверждают, что практики помогают людям с заболеваниями сердца, атеросклерозом, диабетом и астмой. Йога регулирует основные функции жизнеобеспечения — артериальное давление, терморегуляцию, дыхание, сердцебиение, а также сознание. Перед тем, как записаться на классы по йоге, необходимо усвоить несколько фактов об этих практиках.

Заняться йогой никогда не поздно

Йога очень обширна и многогранна, ее познание предполагает изучение больших объемов информации. Однако, никто не должен думать, что он перешел возрастной барьер и заниматься йогой теперь слишком поздно. Практики йоги будут полезными для человека любого возраста, верхнего возрастного предела не существует.

Нередко людей смущают осознание того, что могут делать со своим телом опытные йоги, всплывает отпугивающая мысль о том, обычный человек никогда не дойдет до такого уровня. Йога не является соревнованием, те вещи, которые способны сделать мастера йоги или ваши будущие товарищи по залу не имеют никакого отношения к вашим способностям. Йога — это совершенствование самого себя, а не попытки превзойти кого-то.

Зачем йога нужна именно вам?

В первую очередь для обретения баланса между работой нервной и эндокринной системой, от него зависит работа всех остальных систем организма. Йога развивает связь между телом, духом и разумом, она дает энергию на положительное восприятие самого себя и всего окружающего, делает мышление умиротворенным, но при этом бдительным. Практики имеют большое значение для людей с низким болевым порогом, они учат правильно реагировать на стресс, успокаивать себя посредством расслабления мышц и правильного дыхания.

Йога помогает победить боль и оказывает расслабляющее действие.

Как начать свой путь в йоге?

Тематика йоги не обделена информацией, начать можно с прочтения печатных материалов, а затем посетить несколько студий, чтобы пообщаться с их работниками и опытными посетителями. Задавайте как можно больше вопросов управляющим разных студий, и вы поймете, какое заведение будет для вас самым приятным. При знакомстве с новым подопечным инструктор по йоге обязательно должен задать ему вопросы по поводу состояния здоровья, наиболее серьезные центры требуют медицинской справки о состоянии здоровья.

Могут ли заниматься йогой негибкие люди?

Классическая йога подразделяется на несколько направлений, это Хатха, йога Виньяса, Шивананда, Айенгара, силовая йога, восстановительные направления и другие. В общей сложности эти направления используют более тысячи асан, но основными будут только 84 из них. Каждая из базовых асан может быть адаптирована под любого человека, в том числе и под того, кто не отличается гибкостью. Отсутствие гибкости — это не оправдание для игнорирования йоги, напротив, это повод развивать способности своего тела.

Как часто нужно заниматься йогой?

В аспекте воздействия на тело йога представляет собой формат тренировок, поэтому занятия должны быть регулярными. Практики должны проходить 2-3 раза в неделю, перед каждым занятием должна проходить разминка. Для подготовки тела к практике используют бег на месте и динамические упражнения на растяжку, правильная разминка открывает путь в мир йоги.

Что нужно брать с собой на занятия йогой?

Список необходимых для йоги вещей минимален — коврик, удобная форма для практик, бутылка с водой и полотенце. Некоторые предпочитают заниматься в напульсниках, чтобы обеспечить поддержку запястьям, но многие обходятся и без них. Одежда для йоги может быть любой, главное, чтобы она не вызывала дискомфорта. Думать по поводу носков и обуви не потребуется, так как йогой традиционно занимаются босиком.

Еще до посещения первой практики нужно думать о йоге, как об инструменте для улучшения собственной жизни. Для того, чтобы принести пользу, йога должна стать частью образа жизни с регулярными практиками без пропусков.