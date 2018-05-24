Сколько нужно времени, чтобы похудеть?

Чтобы увидеть результаты похудения и сменить гардероб на размер меньше, разным людям потребуется разное количество времени. Ведь это зависит от множества факторов: первоначального веса, выбранной диеты, плана тренировок, внутреннего настроя, скорости обмена веществ и т. д. Но обычно первые визуальные изменения становятся заметны примерно через две недели, а через месяц можно начать смену гардероба.

С чего вы начали?

В первую очередь важно, с чего вы начали свой процесс похудения — сколько вы весили и каково было состояние организма в целом. Если ваш индекс массы тела попадал в категорию ожирения или чрезвычайно избыточного веса, то, конечно, визуальные результаты придут позже. К этому нужно быть готовым. В любом случае терять больше 1,5 кг в неделю опасно для здоровья, поэтому посчитайте, сколько килограмм вы хотите потерять, и примерно получите период времени, за который это можно сделать.

На начальных этапах сбрасывание лишнего веса легче идет у тех, кто имеет больший индекс массы тела. То есть иногда сбросить 10 кг может быть легче, чем потом избавиться от оставшихся пяти. Процесс похудения не идет равномерно. Здесь важны настойчивость, регулярность, а также готовность продолжать работу над собой, даже если пока не видно результатов.

Тип диеты

Если вы серьезно решили подойти к процессу похудения, надо понимать, что вам нужен план. Сколько времени уйдет на похудение — не в последнюю очередь зависит от выбранной диеты. И не одной. Потому что для успеха «проекта» придется комбинировать разные типы питания на разных этапах, а не следовать только одной диете в течение длительного времени.

В самом начале важно подготовить организм. Первую неделю нужно постепенно сводить к минимуму полуфабрикаты, промышленно обработанные продукты, сладости, выпечку и вводить в свой рацион больше овощей, цельнозерновых круп, кисломолочных или других ферментированных продуктов.

Следующий этап — это интенсивное сжигание жиров. Для него подойдут диеты с повышенным содержанием белка, так называемая «сушка». Такая диета должна длиться не дольше 2-4 недель. После чего следует снова ввести в свой рацион углеводы, но качественные, «сложные» с низким гликемическим индексом. И большое количество овощей и фруктов.

При необходимости через 1-2 месяца можно повторить низкоуглеводную диету. Ограничение в употреблении углеводов в длительной перспективе вредно для здоровья и даже опасно для жизни, но в качестве короткой диеты хорошо работает — позволяет ускорить процесс сжигания жиров и вывода жидкости. Следовательно, визуальные результаты будут быстрее.

Физическая нагрузка

Одно только питание без плана тренировок будет вести вас к желаемому весу и фигуре очень долго или не приведет к ним вовсе. Так же как и спорт без продуманного рациона не способен произвести большие перемены. Они работают в паре, так что, начиная процесс похудения, впишите в свой график ежедневные тренировки.

Это не означает, что вам каждый день нужно по два часа проводить в спортзале. Но заниматься нужно каждый день с разной интенсивностью.

Например, 2 раза в неделю вы занимаетесь по системе HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки), 2 раза — это йога, пилатес или стретчинг, 1 раз — силовые тренировки и 2 раза в неделю вы просто активно проводите время — плаваете, играете на воздухе в активные игры, катаетесь на велосипеде или совершаете длительные пешие прогулки.

Самые быстрые результаты вы увидите, когда займетесь высокоинтенсивными тренировками, поскольку они быстро сжигают жиры, улучшают обмен веществ, подтягивают фигуру и имеют продолжительный эффект. То есть процесс похудения продолжается и между занятиями.

Дополнительные помощники

Питание и спорт — это основа программы похудения, но можно использовать дополнительные способы упростить и ускорить этот процесс. По статистике, женщины, которые подготовлены к похудению психологически, добиваются лучших результатов и удерживают их дольше, чем те, кто не работает со своими эмоциями и мыслями. Для того чтобы диета действовала, нужно настроить себя на позитивные перемены, не воспринимать похудение как жесткие рамки, а, наоборот, чаще думать о том, как вам нравится заботиться о себе, что каждый день приближает вас к желаемой цели. Если цель выбрана правильно, это тоже ускорит процесс и убережет вас от спадов. Похудение — это не цель, это инструмент для достижения какой-то другой цели. Например, стать привлекательнее, сильнее, здоровее, энергичнее и т. д.

Используйте эфирные масла, музыку, красивую посуду, свечи для того, чтобы поддерживать свое настроение на высоком уровне. Самая частая причина, почему диеты не удается довести до конца, — это эмоциональные срывы. Поэтому важно следить за своим психологическим состоянием.

Каких перемен ждать первыми?

Чаще всего первые результаты заметны на весах, особенно если у вас точные электронные весы. Первой уходит лишняя жидкость и очищается кишечник, а это отражается на весе.

Потом, через некоторое время, вы заметите, что одежда сидит на вас более свободно. Смена размера произойдет позже, сначала вы начнете просто чувствовать себя комфортнее в уже имеющихся вещах. Даже если визуально вы еще не похудели, в одежде это становится заметно раньше.

И только после этого вы заметите реальные внешние результаты — подтянутые мышцы, уменьшение жировых «прослоек». Если при этом вы еще занимаетесь состоянием своей кожи, делаете отшелушивание, антицеллюлитные обертывания, хорошо увлажняете кожу тела, то результаты будут еще более заметными.

Покупая первый раз в магазине одежду на размер меньше, вы испытаете приятное чувство успеха. Когда это произойдет, зависит от многих факторов, но при желании и спланированной стратегии можно через 1-2 месяца сменить размер одежды на один пункт.