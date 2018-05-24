Подтягивающий крем для лица: эффективная борьба с дряблой кожей

Сохранить молодость кожи и четкость покровов, сохранить весьма сложно, но возможно. Ведь сегодня для решения такой проблемы, активно используется подтягивающий крем с эффектом лифтинга. Данное косметическое средство помогает не только приостановить процессы увядания, но и дополнительно придают покровам упругость, а лицу свежий и ухоженный вид. В нашей статье мы хотим подробно остановиться на свойствах, действии и методах использования подтягивающего крема для зрелой кожи. МедикФорум собрал советы по использованию кремов.

Подтягивающий крем для лица — когда уже пора?

Использовать крем с подтягивающем эффектом для лица, обычно рекомендуется начинать с 35 лет, так как именно с этого возраста происходят активные изменения тканей и кожного покрова. После 35 лет в организме женщины замедляется выработка таких активных веществ как коллаген и эластин. А все мы знаем, что именно они отвечают за упругость, эластичность и общий тонус кожных покровов.

Но стоит отметить, что сегодня в связи с плохой экологией, неправильным питанием и частыми стрессами, наша кожа, да и организм в целом начинают стареть уже с 30 лет, а у некоторых признаки дряблой кожи можно заметить и раньше. Поэтому подтягивающий крем, рекомендуется приобретать и использовать в следующих случаях. 1. Явные и глубокие морщины на лице, в том числе и мимические; 2. Возрастные изменения, а именно пигментация и провисание тканей; 3. Потеря четкости контуров из-за возраста или при соблюдении жесткой диеты; 4. Дряблость, сухость и постоянное шелушение покровов, которые в результате приводят к активному старению эпидермиса. В результате, мы рекомендуем поместить такое антивозрастное средство у себя на полках, уже после 30 лет и периодически использовать его для возвращения тонуса кожи.

Свойства подтягивающего крема для лица

Все антивозрастные средства изготавливаются обычно на активных добавках, которые воздействуют как на структуру тканей, так и на работу клеток кожи. Но в кремы подтягивающие контуры лица отличаются от антивозрастных средств следующими свойствами:

1. Увлажняют и питают покровы, делая их более упругими. Происходит это за счет наполнения клеток и межклеточного пространства влагой. 2. Активизируют обменные и восстановительные процессы в глубоких слоях тканей, что приводит и к внешним изменениям эпидермиса. 3. Подтягивает контуры и делает кожу и лицевые мышцы более подтянутыми и упругими. 4. Избавляет от таких недостатков как обезвоженность, сухость и шелушение кожи. 5. Активно разглаживает морщины и предотвращает образование новых. 6. Стимулирует обменные процессы в клетках и нормализует выработку тканями собственного эластина и коллагена. 7. Возвращает упругость и свежий цвет коже. На сегодняшний день среди подтягивающих кремов, можно встретить две их разновидности, а именно средство моментального и длительного воздействия. Каждый вид, как уже понятно из названия обладают разным составом. В первом случае кремы с моментальным подтягивающим эффектом, помогают за короткий срок вернуть покровам эластичность, молодость и упругость. А вот, кремы с длительным подтягивающим эффектом работают по принципу накопления полезных веществ и постепенному омоложению покровов.

Составы подтягивающих кремов для лица

Чтобы подтягивающий крем для лица, работал в нужном направление. При его изготовлении в состав добавляются следующие ингредиенты.

1. Коллаген — помогает возвратить эластичность и упругость покровам, а также активирует восстановительные процессы в тканях. Обычно в состав антивозрастных кремов добавляется морской или растительный коллаген. 2. Витамин А — омолаживает кожу и участвует в регенерации клеток и восстановительных процессах. 3. Масла растительного происхождения — питают, увлажняют, восстанавливают и омолаживают кожу. Обычно в составе крема для подтягивания кожи лица, добавляют следующие масла: кокосовое, облепиховое и оливковое. 4. Гиалуроновая кислота — активно увлажняет и восстанавливает водный баланс кожи. 5. Мочевина — так же используется для восстановления и нормализации влаги в тканях. 6. Пептидный комплекс — помогает доставить полезные вещества в глубокие слои эпидермы и воздействовать на покровы изнутри. 7. Эфирные масла — в составе подтягивающих кремов, такие масла играют роль активных добавок для нормализации работы сальных желез, приостановления процессов старения и омоложения.

Обзор нескольких подтягивающих кремов для лица

Подтягивающий крем для лица от Шанель «Le Lift» В состав крема входит большое количество увлажняющих веществ, которые позволяют добиться оптимального увлажнения для зрелой кожи. Дополнительно в составе можно найти такие компоненты как глицерин, диметикон и термальную воду. Они помогают не только увлажнить покровы, но и дополнительно удержать ее в тканях, что в свою очередь незаменимо для стареющего эпидермиса. После использования крема от Шанель, кожа приобретает более свежий вид, а морщинки разглаживаются. Питательный крем-лифтинг от компании Мирра В состав подтягивающего крема, данной марки входят только натуральные компоненты. В нем можно найти масла иланг-иланга, листьев малины, абрикосовой косточки, экстракта цветков липы, а также другие натуральные компоненты, которые в совокупности делают крем весьма эффективным. Благодаря своему составу, средство активно увлажняет, питает, восстанавливает и подтягивает кожу, делая ее безупречно гладкой и бархатистой. Подтягивающий крем от компании «Натура Сиберика» Состав крема данной компании состоит в основном из экстрактов целебных растений. В результате таких добавок, средство активно борется с преждевременным старением, морщинами и дряблостью кожи. Консистенция косметического средства от «Натура Сиберика» имеет высокую плотность, однако по ощущениям крем весьма легкий и практически не чувствуется на коже после нанесения. При регулярном использование такого средства, первые результаты подтягивания кожи и ее омоложения, можно заметить уже через 2 недели. В заключение статьи рекомендуем внимательно следить за состоянием своей кожи и ухаживать за ней регулярно и правильно. Будьте всегда молодыми. Ранее эксперты рассказали, как сохранить кожу шеи молодой надолго.