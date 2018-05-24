Кофе, бег и душ: как начать день правильно 

Утро задает настрой на весь день. Поэтому важно проводить его правильно. Не каждый знает, что такое хорошее утро, еще больше людей не знают, как вообще утро может быть хорошим. В это трудно поверить на фоне недосыпа и удручающей мысли, что надо ехать на работу.
Конечно, тяжелее всего начинать день, когда ты чувствуешь, что не выспался. Вроде бы только проснулся, а уже уставший. Чтобы такого не происходило, нужно ложиться спать с учетом времени подъема. Средняя норма сна для человека составляет 8 часов. Соответственно, если на работу ты встаешь около семи, то лечь желательно в 11-12 часов вечера. При этом важно, чтобы сон был крепким. Иначе ты все равно будешь чувствовать усталость и недосып, даже если лег рано. Постарайся перед сном освободить мысли от дел и расслабиться. Но в этой статье мы не собираемся рассказывать про то, как спать. Мы хотим поговорить о том, как правильно проводить утро, используя три устоявшиеся процедуры в начала дня: кофе, холодный душ и бег. Чем они полезны и почему стали неизменными утренними ритуалами практически для каждого? Давай разбираться. 7 ошибок, которые ты совершаешь утром
Первое, что делает множество людей, проснувшись, — заваривают себе кофе. Эта традиция для некоторых так же неизменна, как утренняя заря или передача «Доброе утро» на «Первом канале», где на протяжении многих лет рассказывают, что ждет сегодня Тельцов и почему Водолеям стоит воздержаться от свинины. Хоть на кофе и вешают различные ярлыки, связанные с его пагубностью для здоровья, мы решили сделать обратное и привести тебе список причин, доказывающих, что данный напиток по утрам полезен: — кофеин блокирует ингибирующий нейротрансмиттер, называемый аденозином, который отвечает за твою сонливость. Поэтому кофе стимулирует работу мозга, повышает энергию и улучшает настроение; — кофе повышает умственную и физическую работоспособность; — снижает вероятность возникновения депрессии; — доказано, что кофеин благотворно влияет на развитие внимания и памяти; — регулярный прием кофе способствует ускорению метаболизма, а значит, снижению веса. Также несколько исследований показали, что пьющие кофе люди меньше болеют, имеют большую продолжительность жизни и меньший риск преждевременной смерти. А такие соединения, как полифенол, лигнин-фитоэстроген и флавоноид, содержащиеся в кофе, помогают при борьбе с раком. Конечно, речь идет об умеренном количестве кофе и только по утрам. Поэтому, если тебе не противопоказан кофеин, чашка горячего кофе станет удачным дополнением к завтраку. 8 рецептов кофе с разных стран мира
Начнем с того, что бег — не единственное физическое упражнение, с которого ты можешь начать день. В этом пункте мы хотим рассказать тебе о пользе кардио-нагрузок по утрам. Поэтому утреннюю пробежку ты можешь легко заменить на поход в тренажерный зал, плавание или езду на велосипеде. Главное, чтобы работала твоя сердечно-сосудистая система. Кардио-нагрузки полезны не только для фигуры, но и по следующим причинам:
— снижается стресс, появляется чувство расслабленности, поднимается настроение; — уходит депрессия и тревога; — улучшается работа мозга и сердечно-сосудистой системы; — улучшается выносливость; — нормализуется работа сердца; — ускоряется метаболизм. Помимо прочего, кардио-нагрузки заряжают энергией на весь день и помогают избавиться от проблем со сном. 20 простых правил, которые сделают тебя лучшим бегуном
Холодный душ После активной пробежки лучшее, что может ждать тебя дома, — это прохладный душ. Он внесет заключительный вклад в твое пробуждение. Только вода должна быть действительно прохладной. Чтобы не подвергать свой организм стрессу, начинай с теплой воды и постепенно меняй ее на прохладную — так будет легче адаптироваться. Преимуществами холодного душа являются: — увеличение силы воли и устойчивости; — укрепление иммунной системы; — повышение уровня тестостерона; — увеличение энергии и улучшение настроения; — улучшение работы обмена веществ и снижение веса; — улучшение кровообращения. Да и вообще, холодный душ по утрам — отличный способ взбодриться и настроиться на трудовой день.
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