Ранняя седина: что делать и в чем причина?

Появление седых волосков считается одним из основных признаков старения. И даже если у совсем молодых людей выступают первые седые волоски, это заставляет их усомниться в своей молодости и здоровье, а не в написанном выше утверждении. Но стоит ли на самом деле бояться ранней седины? МедикФорум решил попробовать разобраться в этом вопросе.

Когда появляется ранняя седина? Причины и лечение

Перво-наперво следует разобраться в каком возрасте появление седины можно действительно назвать ранним и аномальным. С какого возраста люди начинают седеть? Для каждой девушки седина — это нежелательное и нежданное проявление, мы надеемся избежать ее, по крайней мере, лет до сорока. Но, к сожалению, для девушек европеоидной расы нормальным считается появление первых признаков седины уже после 25 лет, а для девушек негроидной расы — после 30 лет. Так что не спешите обращаться к специальному врачу — трихологу, чтобы тот помог вам бороться с неожиданно возникшей проблемой. Вполне возможно, что она обусловлена закономерными возрастными изменениями.

Хотя и, кажется, что все происходит слишком рано и процесс старения точно еще не должен был начаться, на самом деле в появлении седых волосков нет ничего страшного. Это естественная реакция организма на потерю гормона меланина, который окрашивает человеческие волосы в их естественный цвет. Чем больше меланина находится в волосе человека, тем они темнее. Так темноволосые красавицы — обладательницы большого процента содержания меланина в волосах, а светловолосые — меньшего. Но связи между тем, сколько меланина содержится в волосах и временем появления седины у человека практически не обнаружено. Так же как не обнаружено и причин потери гормона меланина в организме человека, а потому очень трудно подобрать адекватное лечение седины. И по этой же причине, пока что, науке неизвестны случаи полного излечения от седины. Наверняка известно лишь то, что обесцвечивание волос обусловлено в большей степени генетическими предпосылками человека, чем влиянием внешних факторов. Поэтому, как и других естественных для организма человека процессов, появления седины не удастся избежать ни одной женщине. Таким образом, седина часто появляется в довольно раннем возрасте (от 25 лет), и такой процесс является лишь подтверждением здоровья и полноценного развития вашего организма. Бороться с ней, кроме как с помощью окрашивания волос, не имеет смысла, тем более что это и результата никакого не возымеет. Но почему седые волоски появляются раньше назначенного природой возраста?

Каковы причины ранней седины?

1. Генетический фактор. Поинтересуйтесь у своих родителей, во сколько лет они начали замечать седые волоски в своей шевелюре. Если это случилось в довольно юном возрасте, то вполне возможно, что раннее поседение волос вам на роду написано. То есть это генетически обусловленный фактор, и бороться с природой не имеет смысла. 2. Истощение нервной системы. Много раз мы слышали утверждение, что все болезни от нервов. Но, тем не менее, не каждый человек может проследить связь даже между трудностями на работе и неожиданно подскочившим давлением, или внезапной мигренью. А ведь более 50% всех болезней человека напрямую связано с его нервной системой. Постоянные стрессы, депрессии, нервные потрясения, огорчения и разочарования неизбежно приведут вас к множеству проблем со здоровьем, уставшему и потасканному внешнему виду и стремительно прогрессирующей седине.

Истощение нервной системы — одна из самых распространенных причин ранней седины. Так что если вы испытываете постоянные стрессы, то замедлить процесс поседения волос вам не помогут никакие ни аптечные, ни народные средства и методы, а только постоянная планомерная работа над собой, либо кардинальная перемена образа жизни. 3. Нехватка витаминов и минералов в организме. Однообразное питание и нежелание считаться с потребностями организма плохо влияет на качество нашей жизни. Ведь чтобы организм как можно дольше оставался здоровым ему необходимо получать вместе с продуктами питания все необходимые для нормального функционирования витамины. В частности к ранней седине может привести недостаток витамина В, меди, кальция, цинка или железа. Все эти вещества можно ежедневно принимать в качестве приобретенного в аптеке витаминного комплекса, или же правильно сбалансировать свое меню. Вот почему бороться с ранним поседением вам помогут такие продукты, как рыба, овощи, орехи, чечевица и петрушка. 4. Болезнь. Каждая болезнь имеет свои неприятные симптомы, и некоторые из них могут даже стать причиной ранней седины. Это такие заболевания, как пернициозная анемия, гиперфункция щитовидной железы, прогерия (преждевременное старение) и синдром Вернера. Разумеется, отнюдь не обязательно наличие седых волосинок в раннем возрасте свидетельствует о том, что вы носитель одной из этих болезней. Консультация с врачом необходима лишь в случае наличия у вас и других симптомов какого-либо из вышеперечисленных заболеваний. Но если у вас диагностировали действительно серьезную болезнь (серьезнее даже седины), в первую очередь нужно направить все свои силы на то, чтобы бороться с ней, а потом уж можно будет подумать о таких неприятных последствиях, как поседение волос. 5. Не щадящий образ жизни. Употребление алкоголя, наркотических, а также содержащих никотин веществ, любовь к крепкому кофе, частая подверженность организма негативным внешним факторам, плохая экология, стрессы и переутомления… То есть привычный образ жизни для большинства жителей наших широт. Все это также способствует появлению седины у женщин, независимо от количества прожитых лет.

При таком качестве жизни пора задуматься не о седине, а, в общем, о состоянии вашего здоровья. Ведь если улучшится качество жизни, сразу же появятся положительные изменения вашего самочувствия, которые могут касаться даже исчезновения седых волосков, или замедления процесса потери меланина. Бороться с сединой в таком случае вам поможет кардинальная перемена образа жизни в положительную сторону. 6. Пагубное влияние ультрафиолета. Причиной того, почему седина появляется до 25 лет, может также послужить нелюбовь к разнообразным шляпкам и панамкам. Ведь незащищенная головным убором голова в жаркую солнечную погоду подвергается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Долгое нахождение под прямыми лучами солнца может привести не только к солнечному удару, но и к преждевременному поседению. Ранее ученые нашли причину ранней седины.