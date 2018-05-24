К концу века рис может потерять треть витаминов группы B

https://www.sciencenews.org/article/carbon-dioxide-increases-rice-loses-b-vitamins-nutrients

К концу столетия содержание витаминов группы В в рисе может упасть; зерна потеряют также в белке и микроэлементах. К такому выводу пришли ученые, измерив содержание витаминов, белков и микроэлементов в рисовом зерне, собранном на экспериментальных полях в Китае и Японии с искусственно обогащенной углекислым газом атмосферой. Особенно заметно уменьшение содержания в рисе витаминов B1, B2, B5 и B, количество белка уменьшилось по сравнению со стандартом на 10,3%, железа — на 8%, цинка стало меньше на 5,1%; стабильным остается содержание витамина В6, а витамина Е стало даже больше.

Три года подряд в полях в дельте Янцзы и в Японии, на острове Хонсю, ученые выращивали рис восемнадцати сортов, собирая по три урожая в год. Дополнительный углекислый газ поступал на поля по трубкам, протянутых вдоль экспериментальных полей. Постоянная концентрация углекислого газа вокруг растений составляла от 568 до 590 ppm — это выше, чем в среднем на планете сейчас (410 ppm). Предполагается, что, при сохранении существующего тренда на повышение концентрации CO2 в атмосфере, отметка в 570 ppm будет пройдена к концу XXI века.

Уменьшение содержания витаминов в зерне (ученые исследовали состав нешлифованного, бурого риса) зависело от конкретного сорта, но в среднем в зерне, выращенном в условиях избытка CO2, витамина B1 было меньше на 17,1%, витамина B2 — на 16,6%, витамина B5 — на 12,7%, и витамина B9 — на 30,3%.

Для людей, которые полагаются на рис как один из главных источников энергии, витаминов и микроэлементов — в основном это люди с невысоким доходом из азиатских стран (девять из десяти стран с самым высоким потреблением риса находятся в Азии, еще одна — Мадагаскар). Авторы исследования подсчитали, что сегодня около 600 миллионам человек нечем заменить рис в качестве основы диеты и главного источника энергии; для них недостаток витаминов и микроэлементов в рисовом зерне может обернуться дефицитом этих веществ. Витамины группы B участвуют во всех видах обменных процессов, регулируют рост и восстановление клеток, дефицит некоторых из них приводит к отставанию в развитии у детей.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.