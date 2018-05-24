10 главных диет. Как они работают 

Диета Дюкана Главный принцип такого питания — отказ от любых жиров, даже от растительного масла, и жесткое ограничение углеводов. Самый строгий — начальный период диеты, который продолжается 3–7 дней. На этом этапе разрешено есть только белковые продукты и небольшое количество овощей. На втором этапе ограничения становятся менее строгими, но принцип остается тот же: преобладание белков, минимум жиров и углеводов. Плюсы: Диета Дюкана действительно помогает сбросить лишний вес. Примерно 7 человек из 10 отмечают снижение веса. И практически у каждого есть друг или знакомый, которому удалось похудеть «по Дюкану». МИНусы: Как показывают научные исследования, животные белки обладают высокой степенью канцерогенности, и их повышенное содержание в рационе может привести к развитию онкологических заболеваний. Длительное применение животного белка приводит к снижению зрения в зрелом возрасте и увеличению вероятности развития болезни Альцгеймера. Поэтому важно не переусердствовать и не превращать белковую диету в пожизненную пищевую привычку. Диета аткинса Роберт Аткинс — любимый диетолог звезд — разработал диету, которая предполагает полный отказ от углеводов и уже много лет остается одной из самых популярных в мире. Плюсы: Диета Аткинса действительно помогает похудеть довольно быстро и при этом не голодать, ведь можно беспрепятственно употреблять белки и жиры. Если вы едите много мяса, насыщаетесь довольно быстро и заряда энергии хватает надолго. Большое количество белков в рационе помогает сохранить мышечную массу. Однако первая и вторая фазы диеты могут быть допустимы не более чем на 10 дней. Далее рацион необходимо расширять за счет углеводов. МИНусы: Длительное использование диеты может довести до тяжелой патологии желудочно-кишечного тракта с нарушениями перистальтики. Диета противопоказана тем, кто интенсивно учится или занимается умственным трудом: таким людям углеводы просто необходимы, и совсем не в минимальном количестве. При жестком ограничении углеводов ухудшаются память и работоспособность. Все это происходит потому, что перебор жиров и белков при недостатке углеводов для человеческого организма неестественен. Питание По аюрвеДе Аюрведа — не просто диета, а полноценное мировоззренческое учение, которое нацелено не на снижение веса, а на продление молодости и совершенствование красоты, причем как внешней, так и внутренней. Суть аюрведического питания в том, чтобы сохранить и поддержать природный баланс между тремя дошами (телесными конституциями). Плюсы: При подборе меню основной акцент делается на индивидуальные особенности организма. Причем важны не только физиологические аспекты, но и характер, образ жизни, интересы, род анятий. Отсутствие побочных эффектов. gt; Если тщательно придерживаться рекомендаций, можно действительно осуществить поставленные цели — похудеть и укрепить здоровье. Аюрведа прививает правильные пищевые привычки, ведь в ее основе — осознанное питание, неспешное наслаждение вкусом еды. МИНусы: Аюрведическое питание не всегда подходит людям с аллергическими реакциями (за счет обилия специй), ограничения животного белка и своеобразного графика питания. Не подойдет тем, кто хочет похудеть быстро и без особых усилий, ведь аюрведа предполагает безостановочную работу над собой на протяжении всей жизни. Диета по группе крови Сторонники уверены, что подбор питания по группе крови может улучшить пищеварение, что приведет к значительной потере веса. Плюсы: При строгом соблюдении такой диеты могут уменьшиться проявления пищевой аллергии. Правда, после завершения диеты аллергия обычно возникает вновь. Также диетологи утверждают, что соблюдение диеты благотворно влияет на развитие плода при беременности. Однако все специалисты перед применением диеты настоятельно рекомендуют получить консультацию лечащего врача. МИНусы: Категорически не подходит людям с нарушением обмена веществ. Адресована исключительно здоровым людям, желающим сбросить 3–5 кг, на большее эффекта уже не хватает.разДельное питание В основе этой системы — идея совместимости и несовместимости различных пищевых продуктов. По правилам раздельного питания, не рекомендуется смешивать более 2–3 продуктов во время одного приема пищи. Плюсы: При раздельном питании пища действительно переваривается достаточно быстро. Благодаря этому процессы гниения или брожения в кишечнике сводятся к минимуму. Это значительно уменьшает интоксикацию организма в целом. При переходе на раздельное питание многие отмечают, что улучшается самочувствие, снижается вес — особенно это заметно в тех случаях, когда у человека есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или ЖКТ. При переходе на систему раздельного питания уверенно и надежно снижается вес. Если вы строго соблюдаете все принципы деты, то результат можно удерживать в течение многих лет. Улучшается цвет лица и состояние кожи в целом. Активизируется перистальтика кишечника — это особенно важно для тех, кто замечал нарушения моторики ЖКТ. МИНусы: Противники системы уверены, что раздельное питание — искусственное нарушение нормального пищеварения. Ведь за всю многовековую историю люди научились употреблять смешанную пищу, и наша пищеварительная система идеально отлажена самой природой. КРЕМЛЕВСКАЯ ДИЕТА «Кремлевская диета» — это популярный российский аналог диеты Аткинса. Ее основной принцип — в сокращении количества углеводов в рационе за счет белков. ПЛЮСЫ: Кремлевскую диету можно назвать «щадящей», потому что запрета в употреблении определенных продуктов практически нет. Но необходимо контролировать количество углеводов. Нет ограничений по количеству и времени приемов пищи, и это очень удобно. К тому же не приходится голодать. В основе диеты — пересчет количества углеводов в условные единицы, и это для многих становится своего рода игрой. При каждом приеме пищи можно «сэкономить» углеводные единицы, чтобы стать стройнее. МИНУСЫ: У кремлевской диеты, как и у других белковых диет, достаточно большой список противопоказаний. Прежде всего, придерживаться ее нельзя тем, у кого есть хронические заболевания сердца, сосудов, печени и желудочно-кишечного тракта. Также противопоказано применение кремлевской диеты во время беременности и при наличии диабета. При диабете резкое снижение углеводов в рационе может привести к тяжелой кетоацидатической коме. Придерживаться подобных диет можно только после полного медицинского обследования и под пристальным контролем врача. ДИЕТА КИМА ПРОТАСОВА Суть диеты — в употреблении только сырых овощей и молочных продуктов низкой жирности. ПЛЮСЫ: Нет ограничений в общем количестве употребляемой пищи. Рацион «протасовки» достаточно сбалансирован, содержит почти все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. Придерживаясь такой диеты, можно привести в порядок обмен веществ, нормализовать работу кишечника и даже избавиться от тяги к сладкому. МИНУСЫ: Диета Протасова не рекомендуется тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями ЖКТ. Отсутствие в рационе углеводов со средним гликемическим индексом не позволяет запасать гликоген, из-за чего мышцы не растут, а разрушаются. Поэтому нарушается соотношения веса и объема: вес может снижаться, а вот объемы — нет. Такая диета не формирует здоровых пищевых привычек, а является просто временным ограничением употребления определенных продуктов. А это значит, что после завершения диеты потерянные килограммы с большой вероятностью вернутся. МАКРОБИОТИКА Основа макробиотической диеты — это цельные зерновые, овощи, бобовые, водоросли, супы, соленья, десерты, приправы и натуральные чаи. Жестких запретов нет. ПЛЮСЫ: Диета не предполагает наличие жирных, жареных, острых и других тяжелых продуктов, поэтому сбросить лишний вес вполне реально. Также макробиотика оздоравливает и поднимает общий иммунитет ответ за счет наличия в рационе большого количества клетчатки. Это обеспечивает хорошую работу ЖКТ. Основа макробиотической диеты — это действительно здоровая пища, которая не содержит химических добавок, усилителей, консервантов. Это снижает риск аллергии и развития онкологических заболеваний. МИНУСЫ: Покупка органических продуктов требует довольно высоких расходов. gt; Кроме того, макробиотическая диета категорически не подходит детям и подросткам, поскольку предполагает строгое вегетарианство. А растущему организму для полноценного развития необходимо большое количество животного белка. Макробиотика не предусматривает достаточного количества жидкости между приемами пищи. Считается, что всю необходимую воду нужно получить из продуктов. Макробиотическое питание разрешает употреблять соль без ограничений. А это значит, что такое питание категорически не подходит диабетикам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с обострениями желудочно-кишечных заболеваний (язва, гастрит, язвенный колит). Дело в том, что грубая пища будет дополнительным раздражителем для поврежденной слизистой. МОНОДИЕТЫ Суть монодиет в употреблении только одного продукта. Самые популярные — рисовая, яблочная, кефирная, творожная, картофельная, арбузная диеты. ПЛЮСЫ: Любая монодиета очень проста в применении — не нужно для себя ничего готовить отдельно. Достаточно купить кефир или яблоки. Результат заметен очень быстро: уже на следующий день весы покажут уменьшение массы тела. Очень важно: чтобы не нанести вреда здоровью, придерживаться монодиет можно не более 3 дней подряд. Но оптимальный срок для такого питания — всего 1 день. МИНУСЫ: Самый главный недостаток монодиет — это опасность длительного применения. Если следовать монодиете более трех дней подряд, то организм будет испытывать серьезный недостаток витаминов и микроэлементов. Это может привести к функциональному сбою желудочно-кишечного тракта. А в некоторых случаях даже развивается непереносимость продуктов, употребление которых раньше не вызывало никаких проблем. После прекращения диеты вес в большинстве случаев возвращается, а во многих случаях даже увеличивается. ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ Один из самых разумных способов сбросить лишний вес. Нужно установить определенную ежедневную норму калорий, которая необходима вашему организму. Этот показатель может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей и образа жизни. ПЛЮСЫ: Подсчет калорий приучает к разумным ограничениям и дает возможность быть более разборчивым в выборе продуктов. А именно полезные пищевые привычки — основа стройности. Во-вторых, подсчет калорий позволяет человеку в поиске информации об энергетическом содержании продукта читать этикетки, обращать внимание на состав, избегая глутамат натрия и множественных Е-компонентов. В-третьих, подсчет калорий — это действительно один из наиболее действенных способов похудеть. МИНУСЫ: Питание по подсчету калорий не учитывает ни режима приема пищи, ни объема пищи на прием, ни состав, сбалансированный по белкам, жирам, витаминам, микроэлементам и т. д. Условно, продукты могут быть низкокалорийными и иметь высокий гликемический индекс, а потому не подходить: низкокалорийные, но «пустые» по белкам и витаминам; низкокалорийные, но острые или слишком соленые, повышающие аппетит и снижающие функцию почек и нарушающие различные виды обмена веществ. Екатерина Климова актриса Я никогда ни на каких диетах не сидела. Когда я понимаю, что у меня появляется лишний вес, просто стараюсь ограничивать себя в сладком, в мучном. Конечно же, главное для хорошей фигуры — это регулярные усилия. Я понимаю, что не спасет никакая диета, если вы неделю на ней посидели, а потом опять во все тяжкие. Нужно превратить в привычку то, что ты никогда не переедаешь. Ни в праздники, ни в дороге, ни на отдыхе — ты просто не переедаешь никогда. Тогда, мне кажется, диеты не нужны будут