Ещё
Что едим: Ростовстат проводит исследования рациона дончан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что едим: Ростовстат проводит исследования рациона дончан 

Деловое сообщество 2 часа назад
Исследование рациона питания населения проводится раз в пять лет. Это не блажь, а насущная необходимость. На основании полученных данных принимаются важные социальные решения. Корректируется меню детей в образовательных учреждениях, вводятся налоги на нездоровые продукты питания и многое другое.
Исследование выяснит схему индивидуального потребления продуктов жителями ростовской области, пищевую и энергетическую ценность их меню.
«При проведении обследования в 2018 году впервые будут применяться антропометрические измерения роста и веса человека для сопоставления с потребностью организма в энергетической и биологической ценности рациона питания населения. Соответственно, интервьюеры Ростовстата снабжены измерительными приборами: электронными весами и приспособлением для измерения роста», — отметили в Ростовстате.
В исследовании участвуют жители 18 городских и 17 сельских поселений региона, интервьюеры опросят владельцев 980 домохозяйств.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове в субботу раздадут 55 тыс порций индейки и приготовят гигантский бургер Ростовский маг считает, что по фото нашел пропавшего мальчика на другом конце страны Ростовчанин собрал коллекцию раритетных утюгов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка80
Почему вы едите банан неправильно11
Как уродует пластическая хирургия1
«Я до сих пор люблю Брэда Питта»
Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение