Что едим: Ростовстат проводит исследования рациона дончан

Исследование рациона питания населения проводится раз в пять лет. Это не блажь, а насущная необходимость. На основании полученных данных принимаются важные социальные решения. Корректируется меню детей в образовательных учреждениях, вводятся налоги на нездоровые продукты питания и многое другое.

Исследование выяснит схему индивидуального потребления продуктов жителями ростовской области, пищевую и энергетическую ценность их меню.

«При проведении обследования в 2018 году впервые будут применяться антропометрические измерения роста и веса человека для сопоставления с потребностью организма в энергетической и биологической ценности рациона питания населения. Соответственно, интервьюеры Ростовстата снабжены измерительными приборами: электронными весами и приспособлением для измерения роста», — отметили в Ростовстате.

В исследовании участвуют жители 18 городских и 17 сельских поселений региона, интервьюеры опросят владельцев 980 домохозяйств.