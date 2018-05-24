Ещё
4 верных признака того, что вам не хватает витамина C
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 верных признака того, что вам не хватает витамина C 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Расширенные капилляры
Исследователи из университета Мичигана констатируют, что даже небольшой дефицит витамина С может привести к куперозу. Справиться с проблемой проще простого: налегайте на цитрусовые, киви, черную смородину и брокколи — результат не заставит себя долго ждать.
У вас долго заживают порезы
Если вы в порыве кулинарного экстаза случайно порезали палец, а он не заживает уже несколько недель подряд, это верный знак недостатка витамина С. Все потому, что именно этот элемент отвечает за синтез коллагена — если его не хватает, кожа, само собой, не успевает восстанавливаться (и, кстати, преждевременному старению тоже можно говорить уверенное «привет»).
Сухие кожа и волосы
Здесь все не так однозначно: кожа и волосы начинают страдать от недостатка практически любого микроэлемента — организм просто считает, что в критический момент бросать на него все силы не стоит.
Тусклый цвет лица
Опять-таки, решить проблему элементарно: включите в свою ежедневную рутину средства с витамином C. Но будьте аккуратны: если в креме или сыворотке слишком высокая концентрация этого компонента, применять такой продукт лучше курсами. И да, не забудьте о защите от солнца (иначе проблем с пигментацией не избежать).
Harper’s Bazaar: последние новости
4 симптома того, что вы пьёте слишком много воды "Я до сих пор люблю Брэда Питта": Гвинет Пэлтроу рассказала о своих главных романах "Меган упала на принца Гарри": фотограф рассказал, как создавались свадебные снимки пары
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка80
Почему вы едите банан неправильно11
Как уродует пластическая хирургия1
«Я до сих пор люблю Брэда Питта»
Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение