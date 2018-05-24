4 верных признака того, что вам не хватает витамина C

Расширенные капилляры

Исследователи из университета Мичигана констатируют, что даже небольшой дефицит витамина С может привести к куперозу. Справиться с проблемой проще простого: налегайте на цитрусовые, киви, черную смородину и брокколи — результат не заставит себя долго ждать.

У вас долго заживают порезы

Если вы в порыве кулинарного экстаза случайно порезали палец, а он не заживает уже несколько недель подряд, это верный знак недостатка витамина С. Все потому, что именно этот элемент отвечает за синтез коллагена — если его не хватает, кожа, само собой, не успевает восстанавливаться (и, кстати, преждевременному старению тоже можно говорить уверенное «привет»).

Сухие кожа и волосы

Здесь все не так однозначно: кожа и волосы начинают страдать от недостатка практически любого микроэлемента — организм просто считает, что в критический момент бросать на него все силы не стоит.

Тусклый цвет лица

Опять-таки, решить проблему элементарно: включите в свою ежедневную рутину средства с витамином C. Но будьте аккуратны: если в креме или сыворотке слишком высокая концентрация этого компонента, применять такой продукт лучше курсами. И да, не забудьте о защите от солнца (иначе проблем с пигментацией не избежать).