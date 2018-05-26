10 самых важных советов по уходу за кожей и волосами летом

Лето уже здесь — и пора думать о защите кожи и волос. Прежде чем вы начнете мечтать о приятных теплых деньках и пляжных праздниках, подумайте о проблемах вашей кожи, страдающей от солнца. Да, летняя жара может создать проблемы коже, что приведет к темным пятнам, пигментации, морщинам и загару. К счастью для вас, у сайта МедикФорум есть несколько советов от экспертов о том, как победить жару этим летом. Вот руководство, предлагающее советы по уходу за кожей, уходу за волосами и летнему макияжу.

Как ухаживать за кожей летом?

Увлажнение необходимо в первую очередь. Здесь не может быть двух вариантов. Вы можете подумать, что зима закончилась, и можно пропустить эту часть ухода, но делать этого не стоит. Проблема в летнее время — это страшная жара, которая обезвоживает ваше тело и делает вашу кожу сухой. Сухая кожа подвержена повреждениям, поэтому нужно смазать ее, чтобы компенсировать потерю влаги. Увлажнитель действует как барьер для загрязняющих веществ, бактерий и загара. Поэтому так важно, чтобы он был качественным и подходил именно вам. Выберите нежирный, гель или водный увлажняющий крем, содержащий витамин Е, и каждый день накладывайте его на кожу, чтобы сохранить ее увлажненной и эластичной. Кожа при этом должна быть чистой. Для этого вам необходимо очищать ее регулярно, чтобы избавиться от мертвых клеток кожи, которые засоряют ваши поры и образуют слой. Пилинг также делает ваше лицо более привлекательным. Однако в летнее время он должен быть щадящим. Кислотные пилинги использовать опасно, они могут спровоцировать пигментацию, поэтому чистка должна быть только механической. Не увлекайтесь и не проводите процедуру каждый день, потому что это может вызвать разражение и привести к покраснению, высыпаниям и нарывам. Отшелушивайте кожу 2-3 раза в неделю с помощью специальных средств. Желательно по вечерам, а не прямо перед тем, как отправиться плавать или выходить на солнце.

Пейте больше. Да, выпейте и расслабьтесь. Мы имеем в виду воду, конечно. Жара заставляет вас потеть, поэтому организму требуется много воды. Чтобы поддерживать уровень жидкости в вашем теле и не чувствовать себя слабым из-за обезвоживания, нужно следить за употреблением напитков. Важно, чтобы было много именно чистой воды, но и от соков и сочных фруктов отказываться не стоит. В идеале летом нужно пить, по крайней мере, 8-10 стаканов воды каждый день, плюс соки и фрукты. Пользуйтесь солнцезащитными кремами. Вы выходите на солнце, не нанося на кожу солнцезащитный крем? Это серьезная ошибка, которая может привести к последствиям. Защитите свою кожу с помощью солнцезащитного крема, прежде чем солнце ее повредит. Согласитесь, профилактика лучше, чем лечение. Солнечные лучи являются причиной многих проблем, таких как сухая кожа, коричневые пятна и морщины. Выберите солнцезащитный крем с уровнем защиты SPF 30 (по крайней мере) и наносите его на кожу перед выходом из дома. Если вы идете на пляж, то повторно наносите его каждые несколько часов. Летом стоит отказаться от некоторой косметики. Например, той, что блокирует поры вашей кожи. Засорение пор приводит к раздражениям кожи, инфекциям и акне. Летом этот процесс почти неизбежен. Пользуйтесь алоэ вера. Это средство (даже не в косметике, а прямо с куста) приходит на помощь при многих проблемах с кожей. Летом оно превращается в успокаивающий бальзам, охлаждая кожу после долгого дня на солнце. Алоэ вера поможет успокоить раздражения, снять опухлость и болевой синдром, если он уже возник. Алоэ вера является противовоспалительным и увлажняющим средством, а также содержит антиоксиданты, которые защищают вашу кожу от повреждений. Заведите себе такое растение и вы точно не пожалеете.

Как ухаживать летом за волосами?

Кажется, что волосы уж точно не страдают от жары и солнца также сильно, как кожа. А вот и нет. Жара приводит к усиленному потоотделению. В том числе, и на голове. А это уже вызывает раздражение. Пот привлекает загрязнение и пыль, которые скапливаются в ваших волосах. Поэтому летом так важно регулярно мыть голову. Если вы купаетесь в бассейне, то мыть голову обязательно после каждого посещения. Иначе хлор, содержащийся в воде, будет разрушать структуру волос.

Солнце и жара повреждают текстуру волос. В первую очередь они вызывают сухость. Также такая погода может провоцировать появление кудрей у тех, у кого волосы склонны завиваться. Чтобы избежать проблем, нужно увлажнять волосы. Лучший способ сделать это — использовать теплые маски из кокосового масла. Для этого нагрейте в чашке кокосовое масло, нанесите его на волосы и кожу головы, оберните голову полотенцем и оставьте на час. После этого смойте масло, и вы почувствуете, как ваши волосы становятся мягкими и шелковистыми. Также важно накрывать голову платком или шляпой. Головной убор спасет кожу от перегрева.

Советы по макияжу на лето 2018

Лето — это время, когда можно перейти на более светлые оттенки макияжа — будь то губная помада, тени для век или лак для ногтей и т.д. Лето — это возможность стать более натуральной. Кроме того, под воздействием солнца кожа приобретает красивый оттенок, поэтому остается сделать ее немного лучше.

В жару стоит использовать кремовые тени для век. Они не тают быстро и держатся летом намного дольше. Не забывайте использовать праймер в летнее время. Он будет хорошо держать макияж на месте. Косметика от высокой температуры может расплавиться и потечь, а праймер спасет вас от этой проблемы. Выберите водостойкий макияж для глаз. Это логично и позволит избежать некрасивых потеков под глазами к концу дня. Также лето самое время, чтобы использовать бронзатор. Он оттенит естественный загар и не будет выглядеть слишком вульгарно. Нанесите его слегка на лоб, скулы или возле рта и это добавит вам блеска. Лучше всего его использовать для вечернего макияжа, но немного можно нанести и днем, если вы хотите сделать образ смелым и игривым. Кожа губ чувствительна и летом она также страдает от солнца. Поэтому важно выбрать правильную косметику, которая защитит губы и не будет растекаться после нескольких часов на солнце. Идеальным вариантом будут тинты, которые можно закрыть увлажняющим бальзамом. Ранее эксперты рассказали, как некоторые краски могут вызвать рак.