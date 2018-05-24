Ещё
Цвет кожи может выдать наличие скрытой болезни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цвет кожи может выдать наличие скрытой болезни 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Изменения привычного оттенка кожи могут сигналить о возникшем заболевании внутренних органов человека. О том, как по цвету кожи заподозрить наличие того или иного недуга, терапевты рассказали Телеканалу новостей «24». Тусклая, посеревшая кожа. Наиболее частая причина –усталость, недостаток сна, стресс. Также серый оттенок кожи указывает на возможные проблемы с ЖКТ. Смуглая кожа. Так называемый ложный загар, когда кожа смуглеет независимо от нахождения на солнце — этот знак дефицита гормона надпочечников. Белая кожа. По словам врачей, это может означать проблемы с сердцем или легкими, а также недостаточную активность щитовидной железы. Красная кожа. Повышение кровяного давления, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, повышенная выработка эритроцитов — все это может быть причиной покраснения кожи в тех случаях, когда нет очевидных обстоятельств, вызывающих красноту. Синяя кожа. Синюшность — характерный симптом заболеваний сердца и дыхательной системы. Желтая кожа. Это может быть симптомом заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки, а также желчнокаменной болезни. Ранее МедикФорум писал о типичных по мнению стоматологов ошибках, допускаемых людьми в уходе за зубами.
МедикФорум: последние новости
Ранняя седина: что делать и в чем причина? В каких случаях мы выглядим старше своих лет? Названы болезни, из-за которых человек теряет вес
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться48
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка81
Как уродует пластическая хирургия1
Почему вы едите банан неправильно16
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение