Цвет кожи может выдать наличие скрытой болезни

Изменения привычного оттенка кожи могут сигналить о возникшем заболевании внутренних органов человека. О том, как по цвету кожи заподозрить наличие того или иного недуга, терапевты рассказали Телеканалу новостей «24». Тусклая, посеревшая кожа. Наиболее частая причина –усталость, недостаток сна, стресс. Также серый оттенок кожи указывает на возможные проблемы с ЖКТ. Смуглая кожа. Так называемый ложный загар, когда кожа смуглеет независимо от нахождения на солнце — этот знак дефицита гормона надпочечников. Белая кожа. По словам врачей, это может означать проблемы с сердцем или легкими, а также недостаточную активность щитовидной железы. Красная кожа. Повышение кровяного давления, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, повышенная выработка эритроцитов — все это может быть причиной покраснения кожи в тех случаях, когда нет очевидных обстоятельств, вызывающих красноту. Синяя кожа. Синюшность — характерный симптом заболеваний сердца и дыхательной системы. Желтая кожа. Это может быть симптомом заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки, а также желчнокаменной болезни. Ранее МедикФорум писал о типичных по мнению стоматологов ошибках, допускаемых людьми в уходе за зубами.