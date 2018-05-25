Идеальный загар: правила посещения солярия

Уже совсем скоро, наступит сезон купальников и отдыха у водоемов. Кто-то не привязан к сезонности и регулярно посещает теплые страны, поддерживая смуглый тон кожи, кто-то по разным причинам находится безвыездно в мегаполисе, а это значит, что кроме посещения солярия и кремов для загара, на помощь бледному телу в самом начале лета, ничего не придумать. Идеальный загар: правила посещения солярияО чем нужно помнить при посещении солярия? Что категорически нельзя делать в солярии? Как часто можно его посещать? На все эти вопросы нам ответили специалисты в салоне Bronze&Beauty. Какие плюсы у солярия? Естественно, во всем нужно знать меру, и если вы серьезно подойдет к посещению

солярия, то вместе с загаром получите и положительный эффект для вашей кожи.

Ученые давно доказали, что ультрафиолетовые лучи благотворно влияют не только

на наш организм, но и на психику. Они положительно сказываются на нашем настроении

и борются со стрессом. Помимо этого, уф лучи помогают выработке витамина D, в связи с чем наш организм

лучше усваивает кальций и фосфор. Как итог, наши кости укрепляются, а общее

состояние становится в разы лучше.

Адекватное посещение солярия также помогает укрепить наш иммунитет, особенно зимой и весной, когда мы сильнее подвержены простудам. Если на коже есть какие-либо заболевания (сыпь,

экзема), то несколько сеансов в солярии могут помочь ускорить выздоровление. Даже в больницах при лечении таких заболеваний используют уф лучи, поэтому вреда от посещения солярия не будет. Как подготовиться к посещению солярия? Чтобы не навредить коже и добиться лучшего

результата, нужна правильная подготовка к посещению солярия. Для начала, стоит провести процедуры по очистке кожи. Это касается как кожи лица, так и тела. Лицо нужно очистить от следов

загрязнения и макияжа, а для тела воспользоваться скрабом, чтобы удалить

омертвевшие клетки. Это нужно, чтобы загар лег ровнее. Главное, не переусердствовать

в скрабировании, достаточно провести легкий пилинг за несколько дней до солярия, чтобы не навредить коже и не заработать далее пигментацию. Также, для стойкого эффекта коже потребуется дополнительное увлажнение, поэтому перед

сеансом следует нанести увлажняющий крем для загара. Для усиления эффекта стоит

также нанести специальный крем для загара. Он поспособствует выработке

меланина, который защищает кожу и помогает получить более естественный загар.

Особая защита в солярии потребуется нашей груди и глазам. Поэтому потребуются

специальные защитный очки и стикини, они отразят ультрафиолетовые лучи от наиболее чувствительных зон.

Какой солярий лучше: горизонтальный или вертикальный? Перед посещением солярия перед нами встает вопрос: что лучше, вертикальный или горизонтальный? В вертикальном солярии верхняя часть

тела загорает сильнее, а ноги хуже. Также, следует всегда держать руки

поднятыми, чтобы не появилось белых пятен в области подмышек. В горизонтальном

солярии можно расслабиться и полежать, но там есть риск получить белые пятна на теле из-за соприкосновения со стеклом. Ноги в горизонтальном солярии

загорают лучше, поэтому опытные любители загара чередуют его с вертикальном

солярием, чтобы тело загорело равномерно. Что нельзя делать перед посещением солярия? Специалисты не рекомендуют перед

процедурой принимать душ с использованием геля и мыла для умывания. Это нарушит

жировой баланс клеток кожи и под действием ультрафиолетовых лучей приведет к покраснению и пересушиванию кожи. От солярия следует воздержаться людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть злокачественные

образования, заболевания щитовидной железы, проблемы с почками, то от солярия

также придется отказаться. Девушкам во время беременности и критических дней ультрафиолетовые

лучи также противопоказаны.

Сколько раз стоит посетить солярий для получения красивого загара? Все зависит от типа кожи и ее состояния. Если кожа бледная, посещение солярия нужно начинать с малых порций, и по времени нахождения в капсуле, и по частоте. Проконсультировать вас могу в выбранном салоне, т.к. именно специалисты владеют необходимой информацией по мощности ламп в том или ином салоне. Обладателям смуглой кожи, можно начинать посещение с интервалом в один день, в течение двух недель. Загар проявится через 3-5 сеансов, обычно для получения стойкого оттенка, в среднем необходимо 10 сеансов посещения. Но на деле, все индивидуально. Читайте также: Красивые и здоровые волосы: 5 советов по уходу за волосами летом Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожу