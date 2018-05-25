Одного йода мало: что есть для здоровья щитовидной железы

Узнайте, какие витамины и микроэлементы жизненно необходимы для полноценной работы щитовидной железы.

25 мая в мире отмечается День щитовидной железы. Около трети населения планеты страдают от нарушений в работе этого важного органа.

«Летидор» обратился к Дмитрию Денисову , медицинскому директору «Лабораторной службы Хеликс», чтобы выяснить, какие витамины и микроэлементы необходимы взрослым и детям для полноценного функционирования щитовидной железы и из каких продуктов их можно получить.

Значение щитовидный железы

О важной роли этого небольшого органа, напоминающего по виду бабочку, догадывались еще наши предки в древнейшие времена, однако только в 1915 году был открыт первый гормон, выделяемый щитовидной железой. Это был тироксин (Т4) — один из основных тиреоидных гормонов. Еще через несколько десятков лет ученые смогли обнаружить трийодтиронин (Т3), кальцитонин. Последний отвечает за обмен кальция в организме, Т3 и Т4 — за процессы роста и развития, работу нервной системы, обмен веществ. Они также оказывают влияние на работу сердца и функционирование половых желез.

Т3 и Т4 усиливают метаболическую активность практически всех органов, в том числе влияют на жировой обмен.

Дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) приводит к набору веса, а их избыток (гипертиреоз) — наоборот, к потере массы тела.

Какие элементы необходимы для щитовидной железы

Для бесперебойного синтеза гормонов нашей эндокринной системе необходим постоянный запас определенных веществ. Всем нам с детства известно, что для здоровья щитовидной железы нужен йод, но мало кто знает, что необходимы и другие витамины и микроэлементы.

Селен

Чем полезен

В первую очередь это селен (Se). Важной биохимической функцией селена является участие в построении и функционировании глутатионпероксидазы — одного из ключевых антиоксидантных ферментов, который предотвращает накопление в тканях свободных радикалов.

Недостаток селена может привести к сбою в работе щитовидной железы и развитию аутоиммунных заболеваний. Обмен селена в организме тесно связан с обменом йода и развитием тиреоидной патологии. При нехватке селена уменьшается активность дейодиназы — фермента, участвующего в метаболизме тиреоидных гормонов, появляются симптомы гипотиреоза.

Где содержится

Основной источник селена в грудном возрасте — грудное молоко, поэтому очень важно, чтобы селен в достаточном количестве содержался в организме матери в период кормления.

Селен, полученный с молоком матери, лучше усваивается, чем селен в питательных смесях.

Для обеспечения новорожденного, находящегося на грудном вскармливании, адекватным количеством селена маме необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки к пище, содержащие селен.

Чем опасен дефицит

Тяжелый дефицит селена у детей может привести к задержке в развитии, ухудшению зрения, резкому снижению иммунитета, проблемам с ЖКТ. Нехватка этого элемента проявляется такими симптомами, как общее недомогание и мышечная слабость, дерматит, тошнота, одышка, шум в ушах, медленное заживление ран, частные простудные заболевания. Особенно риску дефицита селена подвержены жители мегаполисов и промышленных районов с неблагоприятной экологической обстановкой.

Для профилактики дефицита селена рекомендуется регулярно употреблять яйца, мясо, молоко. Высоким содержанием селена также отличаются бразильские орехи, тунец, морепродукты. Принимать селен в виде добавок следует только в тех случаях, когда врач диагностировал нехватку этого вещества и назначил соответствующий препарат и необходимую дозировку.

Особое внимание на содержание в своем организме селена надо обратить внимание парам, планирующим стать родителями.

Чем полезна

Влияние на эндокринную систему оказывает и медь, участвуя в окислительно-восстановительных реакциях, синтезе Т4 и половых гормонов. Медь — важный элемент антиоксидантной защиты организма. Особенно важен баланс меди и цинка, нарушение которого может привести к гормональной дисфункции щитовидной железы.

Где содержится

Наиболее богатыми медью продуктами считаются говяжья печень и устрицы. Также медь содержится в шоколаде, какао-порошке, семенах кунжута и орехах.

Магний

Чем полезен

Меньшее, но заметное влияние на щитовидную железу оказывает магний. При гипертиреозе содержание магния в крови снижается. Повышенное содержание магния в крови зарегистрировано у пациентов с повышенным уровнем тиреотропного гормона. Однако механизмы изменения обмена магния при патологии щитовидной железы до конца не изучены.

Несмотря на то, что магний содержится во многих продуктах, большинство современных людей недополучают это ценное вещество из пищи — в основном из-за несбалансированного рациона.

И совершенно напрасно — магний участвует в более чем 300 биохимических реакций, происходящих в нашем организме. Он необходим для здоровья сердца, крепких костей, нормализации уровня сахара и давления. Без магния невозможен энергетический обмен.

Где содержится

Найти это ценное вещество можно в орехах — в одной небольшой горстке кешью или миндаля содержится 80 мг магния, это четверть рекомендуемой нормы для женщин после 30 лет, и одна пятая — для взрослого мужчины.

Суточная норма для детей варьируется от 30 до 240 мг — в зависимости от возраста.

Витамины группы В Чем полезны

Важны для щитовидной железы и витамины группы В. Так, витамин В6 является коферментом (органическое соединение небелковой природы — ред.), участвующим в более чем 100 ферментативных реакциях в организме человека. Он необходим для производства нейротрансмиттеров (химические вещества, задействованные в передаче информации между нервными клетками — ред.), миелиновых оболочек, гемоглобина, миоглобина, участвует в метаболизме гомоцистеина (аминокислота — ред.).

Чем опасен дефицит

Дефицит витамина В6 может привести к гипотиреозу, вызванному уменьшением синтеза тиреотропного гормона в гипоталамусе. Переизбыток же В6 может привести к снижению тиреотропного гормона.

Недавние исследования в США подтвердили связь между гипотиреозом и дефицитом еще одного витамина группы B: почти у 40% пациентов старше 12 лет с диагнозом «гипотиреоз» был выявлен недостаток B12, а после того, как они начали принимать его в виде добавок, их состояние значительно улучшилось.

При дефиците витамина В12 врачи рекомендуют принимать его в искусственно синтезированном виде,

поскольку витамин В12 из натуральных источников усваивается организмом хуже.

Где содержится

Однако для профилактики витамина В12 достаточно употреблять его с пищей: достаточное количество его содержится в мясе, морепродуктах, яйцах, молочных продуктах.

Для контроля баланса микроэлементов и концентрации витаминов при заболеваниях щитовидной железы, а также при подозрении на наличие таких заболеваний врачи-эндокринологи и терапевты назначают специальное комплексное лабораторное исследование, которое позволяет определить содержание в организме витаминов и микроэлементов, участвующих в регуляции функции щитовидной железы.

Результаты такого многокомпонентного исследования может оценить только врач — с учетом патологии, анамнеза, клинических симптомов и результатов других методов обследования.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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