«Йодная сетка не поможет». Как предотвратить заболевания щитовидной железы

25 мая — Всемирный день щитовидной железы. Этот орган имеет крайне маленькие размеры. Но от его работы зависит очень многое. Как известно, «топливо» для щитовидки — это йод. О том, сколько его нужно употреблять и в каком виде, а также к каким последствиям может привести его недостаток, рассказывает заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4», врач-эндокринолог Дмитрий Леляков.

Женская «слабость»

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье» : Дмитрий Александрович, насколько распространены заболевания щитовидной железы?

Дмитрий Леляков: Каждый пятый житель России страдает патологией щитовидной железы вследствие недостатка йода. Причина в том, что мы находимся в континентальной части материка, далеко от моря, и йод, который содержится в пище, воде и воздухе, поступает в наш организм в недостаточном количестве. При потребности 100-150 мкг в сутки, мы получаем в несколько раз меньше.

— Чем это чревато?

— Недостаток йода приводит к заболеваниям щитовидной железы. А это уже серьёзная проблема, приводящая не только к снижению качества жизни, но и к нарушению в работе большого количества органов: сердца, головного мозга, костей, мышц. Очень сильно страдает репродуктивная система. У беременной женщины гормон, вырабатываемый щитовидной железой, определяет интеллектуальное развитие ребёнка. 20 миллионов человек в мире имеют умственную отсталость по причине недостатка йода.

— Правда, что болезням щитовидки больше подвержены представительницы прекрасного пола?

— Действительно, у женщин заболевания щитовидной железы встречаются гораздо чаще, чем у мужчин. Это связано, прежде всего, с детородной функцией. В период беременности женский организм как никогда нуждается в гормонах, вырабатываемых щитовидной железой. Они принимают активное участие в развитие плода, влияют на его рост и физическое развитие. На щитовидную железу будущей мамы приходится большая нагрузка, и поэтому её необходимо поддержать. Иногда мы назначаем замещающую гормонотерапию.

— Многие люди бояться принимать гормоны. Считается, что от них толстеют.

— Это неправда. В нашем организме выделяется огромное количество гормонов. Они вырабатываются не только щитовидной железой, но и надпочечниками, сердцем, печенью, почками и многими другими органами. В гормонах нет ничего страшного. Когда говорят «от гормонов толстеют», чаще всего имеют в виду глюкокортикостероиды. Но их назначают крайне редко. Те же гормоны, которые выписывают при патологии щитовидной железы, не имеет к ним никакого отношения. Бояться их не нужно.

Что по вкусу щитовидке?

— Для работы щитовидной железы необходим йод. Как часто и в каких количествах нужно есть морепродукты, чтобы восполнить его запасы?

— Морепродукты, безусловно, полезны, и употреблять их нужно. Они содержат не только йод, но и другие микро и макроэлементы, в том числе так нужные нашему организму полиненасыщенные жирные кислоты — омега 3 и 6. Однако только лишь продуктами восполнить йододефицит сложно. Дело в том, что отследить дозу йода, попадающего в организм с пищей, почти невозможно. К тому же, при термической обработке часть солей йода разрушается. Поэтому помимо продуктов, содержащих этот важный микроэлемент, в качестве профилактики в межсезонье я бы посоветовал принимать йодсодержащие препараты. Взрослому человеку необходимо около 150 мкг йода в день, детям чуть меньше — 100 мкг. А вот у беременных потребность, наоборот, гораздо выше — 200-250 мкг. Но при условии, что нет противопоказаний. В любом случае прежде, чем начать какое-то лечение, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, желательно — с эндокринологом.

— Насколько полезна йодированная соль, которая продаётся в супермаркетах?

— Йодированная соль — хороший источник йода. Но продукт этот достаточно капризный. Йодированная соль сохраняет свои полезные свойства в течение 3-4 месяцев. После чего йод из неё постепенно испаряется. Поэтому при покупке нужно смотреть на дату изготовления. А ещё важно правильно её хранить. Йодированную соль нужно оберегать от влаги. Желательно держать её в сухом месте в плотно закрытой таре.

— Некоторые считают, что от дефицита йода помогает йодная сетка. Это правда?

— Один мой знакомый профессор как-то сказал, что йодная сетка годится только для ловли комаров, больше она ни для чего не нужна. Даже больше скажу. Ею, наоборот, можно себе сильно навредить, особенно если применять большое количество йода в области шеи. Это может привести к возникновению патологии щитовидной железы.

Тревожные сигналы

— Обычно человек обращается к врачу только, когда что-то заболит. Но с щитовидкой такое происходит редко. Как понять, что есть проблема?

— При заболеваниях щитовидной железы, действительно, каких-то ярко выраженных симптомов зачастую не бывает. Яркая клиническая картина свидетельствует, как правило, о уже достаточно запущенном случае. На начальном этапе о проблемах с щитовидной железой говорят такие симптомы, как быстрая утомляемость, общая слабость, снижение работоспособности, беспричинное повышение или понижение температуры тела, быстрое похудание или, наоборот резкий набор веса. Может быть дискомфорт в области шеи. Если вы обнаружили такие признаки, не откладывайте визит к врачу.

— Вы перечислили симптомы, которые в разное время может найти у себя практически каждый.

— Лучше лишний раз перестраховаться и, если что-то беспокоит, показаться врачу, чтобы он определил объём дальнейшего обследования и поставил точный диагноз. При любых сбоях в работе наш организм посылает сигналы, которые точно не стоит игнорировать.